Cara Delevingne cần vào trại cai nghiện

Những người bạn của Cara Delevingne cho biết siêu mẫu cần vào trại cai nghiện và được trị liệu trước khi quá muộn.

Theo Page Six, Cara Delevingne vắng mặt trong tiệc mừng ra mắt New York Fashion Week vì tình trạng sức khỏe bất ổn. Tinh thần của siêu mẫu hiện không minh mẫn do nghiện chất kích thích.

Bạn bè của Delevingne lo lắng đến mức tuyệt vọng vì chưa thể thuyết phục cô vào trại cai nghiện. "Cô ấy rất cần đi cai nghiện và trị liệu trước khi quá muộn", một người bạn của siêu mẫu chia sẻ với The Blast.

Thời gian này, người mẫu Anh sống ở Los Angeles (Mỹ). Người thân và bạn bè đã sắp xếp thời gian đến thăm cô. Em gái của siêu mẫu là Poppy Delevingne có mặt tại biệt thự 7 triệu USD để chăm sóc chị.

Hình ảnh rũ rượi của Cara Delevingne ở sân bay. Ảnh: Page Six.

Ngày 12/9 (giờ địa phương), Margot Robbie được nhìn thấy buồn bã, mắt rớm lệ sau khi rời nhà Delevingne. Hai ngôi sao thân thiết từ khi đóng Suicide Squad năm 2016 và mới đi du lịch chung ở Ibiza (Tây Ban Nha) vào tháng 8, nhân dịp sinh nhật của Delevingne.

Delevingne có hành vi thiếu kiểm soát những ngày gần đây. Tuần trước, cô xuất hiện rũ rượi ở sân bay, đi chân đất và nhảy múa điên cuồng lúc nghe điện thoại. Siêu mẫu bị từ chối bay trên phi cơ riêng của Jay-Z do có biểu hiện bất thường.

Một lần khác, phóng viên Daily Mail bắt gặp Delevingne khi đang đỗ xe tại Tây Hollywood. Cô xuất hiện với bộ đồ lôi thôi và hút thuốc tại ghế lái, đồng thời nhỏ một giọt chất lỏng không xác định vào miệng.

Siêu mẫu sau đó thay quần áo trong chiếc Audi của mình. Cô mặc một chiếc quần đùi để lộ đôi chân bầm tím, một chiếc áo phông Jimi Hendrix, giày thể thao và khuôn mặt mộc.

Người hâm mộ lo lắng Delevingne suy sụp nên liên tục gửi lời động viên cô trên mạng xã hội.

Margot Robbie khóc khi đến thăm cô bạn thân. Ảnh: Marca.

Được biết đến với phong cách và thái độ lập dị, nhưng những hành động thiếu kiểm soát gần đây cho thấy tình hình của Delevingne đang nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn với Jimmy Fallon, siêu mẫu thậm chí tự nhận mình là "người phụ nữ quá khích".