Captain Marvel cùng X-Men chiến đấu với chủng tộc đáng sợ nhất Marvel

Theo thông tin mới nhất từ phía Marvel, bốn phần truyện tiếp theo của X-Men và Captain Marvel phát hành vào đầu năm 2023 sẽ đem đến cho độc giả cuộc chiến khốc liệt với tộc Brood.

Toàn cảnh cuộc chiến của X-Men và Captain Marvel trên Brood Saga. Ảnh: Marvel Comics.

Brood được biết đến như một loài ký sinh săn mồi khắp vũ trụ. Chúng đã có mặt từ khoảng năm 2620 TCN và từng được người Kree thí nghiệm và nỗ lực vũ khí hóa loài ký sinh man rợ này. Theo các nghiên cứu Captain Marvel (Carol Danvers), loài Brood này sinh hoạt theo mô hình thị tộc và có một nữ hoàng được coi là thủ lĩnh tối cao. Thông qua những con đường bóng tối giao giữa các vũ trụ đang sụp đổ, từ Earth-616, chúng đi khắp nơi để tìm kiếm thêm những vật chủ mới.

Đối với Captain Marvel, kẻ thù kinh khủng nhất của cô chính là loài sinh vật nguy hiểm này. Ngược lại, loài Brood cũng luôn muốn được ký sinh lên sức mạnh nửa người, nửa Kree của Carol để chúng có thể sở hữu một nguồn sức mạnh vô tận. Trong cuộc chiến này, Carol Danvers có thêm sự sát cánh của nhóm X-Men bao gồm Rogue, Gambit và Wolverine.

Cuộc chiến này sẽ được chia làm hai phần mang tên “Revenge of the Brood” và “Lord of the Brood”. Nhờ đó, cốt truyện sẽ có không gian tạo nên những bước ngoặt bất ngờ hơn và các siêu anh hùng sẽ có thêm khoảng trống để phô diễn sức mạnh của mình.

Trận chiến với loài ký sinh nguy hiểm này sẽ diễn ra tại Brood Saga, hành tinh mẹ của loài Brood từng được phát triển bởi tác giả Chris Claremont, Dave Cockrum và Paul Smith. Phía Marvel cũng tiết lộ thêm cuộc chiến này có thể mở khóa một hình dạng sức mạnh mới của Carol Danvers sau khi cô phải chứng kiến những sự hy sinh từ các dị nhân đang sát cánh với mình.

Cụ thể, trong phần “Lord of the Brood”, các dị nhân đã nhận được một cuộc gọi từ ngoài không gian sâu thẳm và biết được thông tin rằng loài Brood đang bành trướng và ngày một trở nên mạnh mẽ hơn. Một số dị nhân đã bị ký sinh Brood bám vào và biến đổi thành một loài côn trùng săn mồi. Đáng sợ hơn, Broo (một dị nhân nửa người nửa Brood) bỗng chốc trở nên dữ tợn, tấn công chính đồng đội của mình. Do đó, nhóm X-Men buộc phải bắt đầu cuộc chiến một mất một còn với chủng tộc man rợ này.

Sau khi một dị nhân bị loài Brood ký sinh và biến đổi, Captain Marvel đã có mặt kịp thời để hỗ trợ nhóm X-Men. Ảnh: Marvel Comics.

Sau đó, trong phần Revenge of the Brood, khi Carol Danvers đang trên đường đi do thám các thiên hà, cô bất ngờ nhận được một thông điệp của nữ hoàng Brood hẹn cô đến một tọa độ trên Brood Saga.

Lúc đó, X-Men đã nhận được tin tức này và nhanh chóng có mặt bên cạnh Captain Marvel. Thực chất đây là một cái bẫy được loài Brood giăng ra để chúng có thể tóm gọn cùng một lúc những vật chủ có tiềm lực mạnh nhất trên Trái Đất.

Ngay khi biết mình đã rơi vào sào huyệt của Brood, nhóm của Carol buộc phải hy sinh một số đồng đội để thoát khỏi nơi đây. Kết cục của cuộc chiến sẽ được hé lộ tại tập 46, 47 của series Captain Marvel và X-Men #19, #20.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang CBR, Kelly Thompson, tác giả của Captain Marvel, cho biết: “Kể từ trước đó chúng ta đã biết rằng Brood là kẻ thù số một của Carol thế nhưng chúng chưa có cơ hội được xuất hiện nhiều. Vì vậy phần truyện tới đây sẽ rất đặc biệt, sức mạnh khổng lồ của Brood sẽ là đòn bẩy để nữ siêu anh hùng khám phá ra những giới hạn mới của bản thân”.

Còn tác giả của bộ truyện X-Men Garry Duggan chia sẻ thêm: “Điểm mấu chốt nằm ở sự việc một sinh viên của trường học dị nhân X-Mansion là Broo đã bị nhiễm loài ký sinh này và trở thành chúa tể loài Brood. Loài Brood có thể sử dụng bộ não siêu phàm của Broo để chế tạo ra những cánh cổng lớn dẫn từ sào huyệt của chúng đến Trái Đất. Vì vậy, tất cả vận mệnh đang nằm trong tay Captain Marvel, Polaris, Gambit và Rogue”.