‘Captain Marvel’ Brie Larson khoe khả năng bắn cung

Minh tinh Brie Larson cho thấy khả năng bắn cung không thua kém siêu anh hùng Haweye trong Marvel.

Ngày 26/8, Screen Rant đưa tin Brie Larson đã chia sẻ về khoảng thời gian nữ diễn viên tập luyện bắn cung. Dưới phần bình luận, Larson nói rằng đó chỉ là sở thích nhưng cũng đủ khiến khán giả ấn tượng và cho rằng cô đủ khả năng để thách thức “thần cung” Hawkeye (Jeremy Renner).

Bức ảnh được đăng tải cho thấy Larson có thân hình săn chắc để chuẩn bị cho sự trở lại với vai diễn Carol Danvers/Captain Marvel trong The Marvels.

Brie Larson cho thấy khả năng bắn cung ấn tượng. Ảnh: Twitter Brie Larson.

The Marvels sẽ đưa nhân vật Carol Danvers (Brie Larson) về dòng thời gian hiện tại trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Trong phim, người hâm mộ được nhìn thấy sự hợp tác giữa Carol Danvers/Captain Marvel với Monica Rambeau (Teyonah Parris) và Ms. Marvel (Iman Vellani).

Trước đó, nhân vật Monica Rambeau của Teyonah Parris đã có màn ra mắt trong mini-series WandaVision khi phát hiện bản thân có siêu sức mạnh. Iman Vellani cũng sẽ xuất hiện với tư cách là Kamala Khan/Ms. Marvel trong loạt phim cùng tên trên Disney+ vào cuối năm nay.

The Marvels do đạo diễn Nia DaCosta thực hiện với sự tham gia của Brie Larson trong vai Carol Danvers/Captain Marvel, Samuel L. Jackson thủ vai Nick Fury, Teyonah Parris là Monica Rambeau, Iman Vellani hóa thân thành Kamala Khan/Ms. Marvel. Đặc biệt, bom tấn The Marvels còn có sự góp mặt của tài tử Hàn Quốc Park Seo Joon với một vai diễn chưa tiết lộ.

The Marvels dự kiến khởi chiếu từ 11/11/2022.