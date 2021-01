Captain America của Chris Evans được Marvel 'tái sinh'?

Nguồn tin của Deadline cho biết tài tử Chris Evans đang thương lượng với Marvel Studios để trở lại đảm nhận vai diễn Captain America.

Theo Deadline, Chris Evans nhiều khả năng tiếp tục đảm nhận vai diễn Captain America ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong thời gian tới. Nguồn tin cho biết nhân vật dự kiến trở lại với vai trò kép phụ trong một tác phẩm mới. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Steve Rogers sẽ tiếp tục ở lại MCU.

Tuy nhiên, khán giả khó có khả năng được theo dõi Captain America 4. Hướng đi mới mà Marvel Studios dành cho Chris Evans có thể giống như Robert Downey Jr. sau Iron Man 3 (2013).

Chris Evans được cho là đang đàm phán với Marvel Studios để trở lại sắm vai Captain America. Ảnh: Disney.

Sau năm 2013, Iron Man trở thành người dìu dắt Spider-Man (Tom Holland). Người Sắt xuất hiện trong Captain America: Civil War (2016) và Spider-Man: Homecoming (2017), các phim về nhóm Avengers, chứ không có thêm tác phẩm riêng.

Marvel Studios hiện từ chối đưa ra bình luận chính thức trước thông tin của Deadline. Hợp đồng giữa hãng phim với Chris Evans đã khép lại sau Avengers: Endgame (2019). Ở đoạn kết của bom tấn nắm giữ kỷ lục doanh thu phòng vé mọi thời đại, Steve Rogers già nua đã trao lại chiếc khiên biểu tượng cho người bạn Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie).

Bản thân Falcon sắp có mini-series chung với The Winter Soldier (Sebastian Stan). Trong một số hình ảnh hậu trường, khán giả có thể thấy Sam sử dụng chiếc khiên của Captaiin America. Ngoài ra, loạt phim truyền hình còn dự kiến giới thiệu Captain America tiếp theo. Một số mẫu đồ chơi cho thấy John F. Walker (Wyatt Russell) là người kế nhiệm danh xưng trong The Falcon and the Winter Soldier.

Thông tin Chris Evans trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel thực tế đã râm ran trên một số mạng xã hội vài tháng qua. Khi ấy, các nguồn tin đều cho rằng tài tử cần một ý tưởng thú vị trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Marvel Studios.

Với việc Vũ trụ Điện ảnh Marvel chuẩn bị mở rộng lên sóng truyền hình thông qua hệ thống Disney+, số lượng tác phẩm siêu anh hùng của Marvel Studios sắp tới sẽ trở nên dày đặc. Và đó chính là cơ hội để Captain America của Evans, hay thậm chí Iron Man của Robert Downey Jr., trở lại.