‘Captain America’ Anthony Mackie tham gia dự án của Netflix

Anthony Mackie đồng hành cùng David Harbour trong một dự án bên ngoài Marvel.

Ngày 20/7, Variety đưa tin Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier) cùng David Harbour (Black Widow) và Jahi Di'Allo Winston (The Upside) sẽ tham gia chuyến phiêu lưu gia đình trong We Have a Ghost của Netflix.

Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của Tig Notaro (Army of the Dead), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Steve Coulter (The Conjuring), Erica Ash (Uncle Drew), Isabella Russo (Crashing), Niles Fitch (This Is Us) và Faith Ford (Murphy Brown).

Phim do đạo diễn Christopher Landon (Happy Death Day) viết kịch bản và thực hiện. We Have a Ghost được sản xuất bởi Dan Halsted cùng với Marty Bowen và Isaac Klausner của Temple Hill. Đạo diễn Christopher Landon cũng đóng vai trò giám đốc sản xuất của dự án cùng Geoff Manaugh, John Fischer, Korey Budd và Nathan Miller.

Dàn diễn viên chính của We Have a Ghost. Ảnh: Variety.

Bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn Ernest của Geoff Managuh. We Have a Ghost kể về chàng trai trẻ Kevin (Jahi Di'Allo Winston) cùng gia đình phát hiện có một linh hồn đang sống ngôi nhà mới của họ là Ernest (David Harbour). Quá trình khám phá về Ernest đã khiến gia đình của Kevin trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội chỉ sau một đêm. Điều đó đã vô tình biến họ trở thành mục tiêu của tổ chức CIA.

Cả Mackie, Harbour và Winston đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Anthony Mackie chính thức đảm nhận vai Captain American sau mini-series The Falcon and the Winter Soldier. Bên cạnh đó David Harbour để lại ấn tưởng với nhân vật Red Guardian trong Black Widow. Với Jahi Di'Allo Winston, nam diễn viên được biết đến với vai diễn đột phá trong Charm City Kings.