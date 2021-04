‘Captain America 4’ được lên kế hoạch thực hiện

“The Falcon and the Winter Soldier” khép lại bằng sự xuất hiện của Captain America mới. Marvel Studios mới đây đã thông qua kế hoạch thực hiện “Captain America 4”.

Hôm 23/4, mini-series The Falcon and the Winter Soldier do Marvel Studios sản xuất đã khép lại sau 6 tập phim. Sam Wilson (Anthony Mackie) chính thức kế thừa tấm khiên và danh xưng Captain America mà người đồng đội cũ Steve Rogers (Chris Evans) trao truyền.

Sam Wilson chính thức trở thành Captain America mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Disney+.

Không lâu sau đó, The Hollywood Reporter đưa tin kế hoạch sản xuất phần phim riêng thứ tư về nhân vật Captain America đã được thông qua, với Anthony Mackie trong vai chính. Kịch bản phim do tổng đạo diễn The Falcon and the Winter Soldier, Malcom Spellman, chấp bút cùng Dalan Musson. Nội dung phim nhiều khả năng xoay quanh hành trình Wilson làm quen với vai trò mới.

Về phần mini-series, tập 6 của The Falcon and the Winter Soldier khép lại bằng cái kết mở. Sam Wilson cùng người đồng đội Bucky Barnes (Sebastian Stan), John Walker (Wyatt Russell) và Sharon Carter (Emily VanCamp) đến New York để ngăn chặn nhóm Flag Smashers. Điều này mở ra tiềm năng cho mùa thứ hai của mini-series.

Comicbook nhận định với việc Captain America 4 đã được bật đèn xanh, tương lai của The Falcon and the Winter Soldier có thể được điều chỉnh, để tập trung vào một mình nhân vật Bucky Barnes.

Captain America do chính phủ Mỹ chỉ định, John Walker, cũng là nhân vật thú vị của mini-series. Ảnh: Disney+.

Nate Moore, nhà sản xuất của Marvel Studios, từng tiết lộ về tiềm năng phát triển câu chuyện trong mùa hai. “Chúng tôi chắc chắn đã vạch ra các ý tưởng về mùa hai, để xem câu chuyện sẽ được đẩy đưa tới đâu.

Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của đại dịch, tất cả những gì ê-kíp nỗ lực làm là hoàn hiện mini-series và đảm bảo phim phát sóng đúng thời điểm. Hy vọng cuối mùa phim đầu tiên, khán giả sẽ nhìn thấy tiềm năng của câu chuyện chúng tôi muốn kể trong giai đoạn tiếp theo”, cô nói.