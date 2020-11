Cặp vợ chồng Robinson thời hiện đại ở New Zealand

Hơn 1 năm qua, Levi Harrison và Annika Korsten (sống ở New Zealand) ngủ trong lều ở bìa rừng, tắm dưới suối, tự săn bắt, hái lượm và chỉ chi 20 USD/tuần để mua vài đồ lặt vặt.

Đối với Levi Harrison và Annika Korsten (ở Golden Bay, New Zealand) cuộc sống hoang dã không phải chỉ là tồn tại trong tự nhiên mà còn là tận hưởng.

Hàng ngày, đôi vợ chồng “Robinson thời hiện đại” không mua thực phẩm từ chợ hay siêu thị. Thức ăn của họ được lấy từ bụi cây, đồng ruộng, núi non và biển cả. Hai người ngủ trong căn lều ở bìa rừng, tắm dưới suối và nấu nướng quanh năm, theo Stuff.

Harrison và Korsten chỉ ăn 1-2 bữa mỗi ngày và chi 20 USD /tuần cho các mặt hàng cần thiết như dầu ô liu, gia vị, chút sữa tươi, pho mát. Cỏ dại, quả mọng, nấm, tôm, cua, rong biển, dê, thỉnh thoảng là thỏ rừng… là những thứ có trong thực đơn hàng ngày của họ.

Levi Harrison và Annika Korsten theo đuổi lối sống hòa mình vào thiên nhiên.

Harrison nói môi trường tự nhiên chứa đầy thức ăn, đồ vật hấp dẫn mà con người có thể sử dụng cho cuộc sống hàng ngày.

“Mẹ thiên nhiên cung cấp tất cả. Chúng ta không phải làm gì nhiều”, Harrison nói.

Anh cũng cho rằng sống trong tự nhiên giúp xây dựng mối liên hệ với các chu trình phát triển, mùa màng, đất đai, đồng thời sống bền vững hơn mà không cần sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, bao bì.

Harrison bắt đầu cuộc sống giữa thiên nhiên hoang dã vào năm 2018. Một năm sau, anh gặp Korsten và hai người sống cùng nhau.

Trước đó, Harrison áp dụng nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau để làm giảm chứng đau dạ dày mạn tính mà mình mắc phải trong 20 năm. Thậm chí, Harrison từng thử chế độ ăn kiêng thời đồ đá hay kiểu ăn nhạt. Tuy nhiên, anh cảm thấy không dễ dàng để nấu ăn với tất cả nguyên liệu không mấy bổ dưỡng mua từ bên ngoài.

Sau khi từ bỏ chế độ ăn kiêng lỗi thời, Harrison bắt đầu tìm kiếm những loại thực phẩm có thể ăn được trong môi trường tự nhiên. Anh dần đưa thêm các loại thực vật hoang dã và nấm vào chế độ ăn uống. Anh cũng tắm suối, học cách săn bắn bằng nỏ và tạo ra lửa bằng dụng cụ đặc biệt làm từ gậy và da bò.

Harrison cho biết những cơn đau bụng của mình dần biến mất. Anh cảm thấy khỏe và tràn đầy năng lượng hơn. Trong khi đó, Kortsen (người gốc Đức) bị nhiễm nấm candida trong nhiều năm. Cô nói rằng cơ thể mình cũng tự chữa lành.

Trong khi dành phần lớn thời gian hòa mình vào thiên nhiên, Harrison và Korsten vẫn “sống giữa hai thế giới”.

Hai người có laptop và điện thoại di động. Mỗi thứ 7, Korsten lại mang bánh mì không chứa gluten hữu cơ do mình làm ra chợ bán. Harrison là diễn viên lồng tiếng tự do. Do đó, anh vẫn có thể dành thời gian cho người xung quanh.

Harrison và Korsten hiện tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ về cuộc sống của mình. Bằng kiến thức về thế giới hoang dã của Harrison và kỹ năng nấu nướng của Korsten, họ hướng dẫn mọi người cách xác định các loại thực vật, nấm ăn được, đồng thời kết hợp chúng vào chế độ ăn uống hiện đại.

“Các hội thảo của chúng tôi nhằm giúp mọi người học cách chuyển đổi, kết hợp cách ăn này vào chế độ sinh hoạt và lối sống hiện đại của họ. Chúng tôi hy vọng họ sử dụng nhiều hơn các loại cây cỏ, thuốc mà có thể được tìm thấy xung quanh”, Korsten nói.