Cặp vợ chồng phát triển vaccine Pfizer ra sách về nỗ lực chống dịch

Hai vợ chồng Tiến sĩ Ugur Sahin và Ozlem Tureci, những người trực tiếp tham gia quá trình phát triển thành công vaccine Covid-19 Pfizer, đang phối hợp ra mắt cuốn “The Vaccine".

Theo thông tin từ nhà xuất bản St. Martin’s Publishing Group, ngày 8/6, hai khoa học gia kiêm nhà sáng lập công ty BioNTech, Ugur Sahin và Özlem Türeci, đang hợp tác cùng cây viết Joe Miller của tờ Financial Times để viết cuốn The Vaccine.

BioNTech là công ty dược phẩm có trụ sở tại Đức đã hợp tác cùng tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer phát triển thành công vaccine chống Covid-19 Pfizer, loại vaccine được nhiều quốc gia đánh giá tốt về độ an toàn.

Cuốn sách dự kiến ​​xuất bản vào ngày 2/11 năm nay. Ảnh: AP.

Nhà xuất bản St. Martin’s Publishing Group cũng cho biết thêm: "Cuốn The Vaccine sẽ tiết lộ cách hai nhà khoa học có thể phát triển một nhóm các ứng viên vaccine trong vòng vài tuần, cách họ thuyết phục các công ty dược phẩm lớn hỗ trợ công việc của họ, cách họ xoay chuyển quá trình đàm phán với chính quyền Mỹ và Liên minh châu Âu, cũng như cách họ thúc đẩy hợp tác với tập đoàn Pfizer để tiến tới sản xuất hơn hai tỷ liều vaccine Pfizer cho các quốc gia khắp thế giới”.

“Hai Tiến sĩ Sahin và Türeci sẽ giải thích về 30 năm nghiên cứu khoa học, đây cũng là nền móng cho loại vaccine Covid-19 đầu tiên, vào thời điểm mà sự tin tưởng của công chúng về tính an toàn và hiệu quả của loại thuốc này là rất quan trọng, để cung cấp cho nhân loại một con đường thoát khỏi đại dịch. Và họ sẽ mang tới một cái nhìn sơ lược về khả năng điều trị những bệnh khác đến từ thành công của các loại vaccine BioNTech”.

Hai cuốn sách sẽ chia sẻ những khía cạnh khác nhau về chặng đường phát triển vaccine Pfizer. Ảnh: AP.

Cũng chia sẻ về loại vaccine Pfizer, Chủ tịch kiêm CEO của Pfizer, Albert Bourla, cũng đang viết một cuốn sách về chặng đường này. Theo thông tin nhà xuất bản Harper Business công bố tháng trước, cuốn Moonshot: Inside Pfizer’s Nine-Month Race to Make the Impossible Possible của Bourla dự kiến được ra mắt vào ngày 9/11.

Pfizer, vào tháng 12 năm ngoái, đã trở thành công ty Mỹ đầu tiên đưa ra vaccine Covid-19 được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép, theo sau đó vài ngày là vaccine Moderna và vào tháng hai năm nay là vaccine Johnson & Johnson.