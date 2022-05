Cặp vợ chồng ôm tiền tỷ bỏ đi, người dân ở Thái Bình cầu cứu

Hàng chục hộ dân ở huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) gửi đơn kêu cứu các cơ quan chức năng khi cặp vợ chồng vay tiền của họ rời địa phương không lý do.

Thanh tra Bộ Công an mới đây có văn bản gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) về việc chuyển đơn kêu cứu của bà con thị trấn An Bài về việc họ cho rằng đã bị lừa đảo số tiền hàng tỷ đồng.

Theo các hộ dân tại thị trấn An Bài, giai đoạn 2016-2019, vợ chồng ông Nguyễn Tiến Thành và bà Nguyễn Thị Nhẹ (trú tổ 13, thị trấn An Bài) vay tiền của hàng chục người dân trên địa bàn.

Giấy vay nợ được viết tay, ghi lại thời gian và số tiền giao dịch. Nhiều người dân đã dốc hết tài sản trong gia đình để cho vợ chồng ông Thành, bà Nhẹ vay với hy vọng sẽ thu về khoản tiền lãi như thỏa thuận. Theo thống kê sơ bộ, số tiền mà các hộ dân cho vợ chồng ông Thành vay lên đến hàng chục tỷ đồng. Người ít thì cho vay 500 triệu đồng, người nhiều đã cho vay 2- 3 tỷ đồng .

Tháng 5/2020, vợ chồng ông Thành, bà Nhẹ rời khỏi địa phương mà không thông báo với chủ nợ. Việc liên lạc qua điện thoại với hai người này cũng không thực hiện được. Các hộ dân gửi đơn đến Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, theo người dân, đến nay, sau 2 năm trình báo sự việc và nhiều lần làm việc với cơ quan công an, sự việc vẫn chưa có kết quả.

Khuôn mặt thất thần của người dân thị trấn An Bài khi chưa đòi được khoản tiền đã cho vay.

Đi vay tiền nhưng dặn "đừng nói với ai"

Bà Nguyễn Thị Mỡ (63 tuổi, tổ 13 thị trấn An Bài) cho biết đã cho vợ chồng ông Thành vay 1,8 tỷ đồng . Việc cho vay được ghi lại bằng một mẩu giấy có nội dung thời gian vay, số tiền vay và ở dưới ký tên "Thành Nhẹ".

Theo bà Mỡ, do ông Thành sống gần nhà, có quen biết và qua lại nhiều năm nên bà tin tưởng. "Khi cho vay, vợ chồng ông Thành còn nhấn mạnh rằng ở trong tổ 13, tôi chỉ vay tiền của chị. Chị đừng nói gì với hàng xóm hay người thân", bà Mỡ kể.

Bà Đoàn Thị Hằng (50 tuổi) cũng đưa ra tập giấy tờ viết tay thể hiện tổng số tiền nợ lên đến 3,1 tỷ đồng . Bà cũng cho biết khi cho vay, vợ chồng ông Thành bà Nhẹ cũng nhấn mạnh việc "đừng nói với ai".

Một số giấy tờ viết tay vay tiền.

Là một trong những người có đơn gửi đến Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Thương (59 tuổi) cho biết đã chơi với vợ chồng ông Thành từ trước năm 2000. Lợi dụng chỗ thân quen, bà Nhẹ nhiều lần hỏi vay mượn tiền với lý do để buôn bán bất động sản và cổ vật. Khi vay tiền, bà Nhẹ hứa sẽ trả lãi 2% mỗi tháng. Bà Thương cho biết từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2020 đã cho vợ chồng ông Thành vay tổng số tiền 1,3 tỷ đồng .

Nhiều bà con cho biết do tin tưởng nên quá trình giao dịch, nội dung cho vay tiền vẫn còn nhiều sơ hở. Giấy vay tiền đa phần chỉ thể hiện ngày, tháng, năm, người vay và bên cho vay rồi người vay ký tên. Việc ký tên cũng không ghi đầy đủ họ tên mà chỉ ghi "Thành Nhẹ".

Là người hiếm hoi trong số hàng chục "bị hại" có giấy vay tiền đầy đủ thông tin, bà Nguyễn Thị Vững (68 tuổi) cho biết đã cho vợ chồng ông Thành vay gần 3 tỷ đồng . Trong tờ "giấy vay tiền" mà bà Vững cung cấp thể hiện nội dung khá chi tiết.

Cụ thể, tờ giấy thể hiện là giấy vay tiền, ở phần nội dung ghi rõ tên người cho vay và bên vay, số tiền cho vay. Ở dưới tờ giấy vợ chồng ông Thành, bà Nhẹ ký ghi rõ họ tên là Nguyễn Tiến Thành và Trần Thị Nhẹ. Giấy vay tiền cũng thể hiện "số tiền gốc khi chúng tôi cần lấy sẽ báo trước cho Thành Nhẹ là một tháng".

Tương tự, bà Chu Thị Huê cũng đưa ra được giấy vay tiền 1 tỷ đồng có chữ ký và họ tên của ông Thành, bà Nhẹ. Nội dung giấy vay tiền thể hiện trong một năm tính từ 12/2018 sẽ "trả tiền gốc".

Người dân không cung cấp được "tài liệu quan trọng"

Liên quan đến sự việc trên, năm 2021, đại tá Trần Quang Thành, Trưởng công an huyện Quỳnh Phụ, ký quyết định giải quyết khiếu nại của người dân về trình tự tố tụng xác minh vụ việc. Theo quyết định trên, Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp nhận đơn của người dân thị trấn An Bài vào ngày 17/7/2020 và vào cuộc xác minh.

Đến ngày 20/9/2020, VKSND huyện đồng ý cho gia hạn điều tra vụ việc đến tháng 11 cùng năm. Tuy nhiên, Công an huyện Quỳnh Phụ cho rằng "những người tố giác và những người có liên quan vẫn không cung cấp được tài liệu quan trọng để xác minh có hay không có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Thành, bà Nhẹ".

Ngày 20/12/2020, sau 5 tháng vào cuộc xác minh, Công an huyện Quỳnh Phụ ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm của người dân thị trấn An Bài và thông báo đến công dân.

Bà Nguyễn Thị Vững bên tập giấy cho vay tiền.

Liên quan đến sự việc trên, ngoài văn bản mới đây, trước đó, vào tháng 5/2021, Thanh tra Bộ Công an cũng có thông báo về việc chuyển đơn của công dân thị trấn An Bài đến Công an tỉnh Thái Bình về nội dung như trên. Nội dung thông báo của Thanh tra Bộ Công an thể hiện: "Bộ trưởng Bộ Công an nhận được đơn và giao Thanh tra Bộ xử lý".

Trả lời Vietnamnet ngày 21/5, Trưởng công an huyện Quỳnh Phụ Trần Quang Thành xác nhận có sự việc trên và cho biết đang giao cho các đơn vị chuyên môn cung cấp thông tin đến báo chí theo quy định.

Về việc gia đình ông Nguyễn Tiến Thành rời khỏi địa phương, thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an thị trấn An Bài, xác nhận vợ chồng ông Thành "không có mặt tại địa phương từ tháng 6/2020".