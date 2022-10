Cặp vợ chồng ở Hà Giang bị khởi tố vì làm giả giấy phép lái xe

Từ nhu cầu cần GPLX giả cho bản thân, 3 đối tượng thấy dễ kiếm tiền, nên quyết định trở thành đầu mối và đã nhận làm giả GPLX cho 12 người khác.

Chiều 17/10, Công an tỉnh Hà Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Phan Ngọc Định (sinh năm 1967), Vàng Văn Dương (sinh năm 1985), Lù Thị Chung (sinh năm 1986, cả ba cùng trú tại thôn Sang Phàng, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Các bị can trong vụ việc.

Trước đó, khoảng đầu tháng 8, Phan Ngọc Định thấy tài khoản trên mạng xã hội Facebook "Trung tâm hỗ trợ làm bằng lái xe thi tại nhà" hỗ trợ làm giấy phép lái xe, Định đã tìm hiểu và kết bạn với tài khoản mang tên "Bảo Châu" để liên hệ trao đổi thỏa thuận làm cho mình một giấy phép lái môtô hạng A1 với giá 1,3 triệu đồng.

Sau đó, Định tiếp tục liên hệ với tài khoản "Bảo Châu" làm thêm 3 giấy phép nữa với tổng số tiền là 2,8 triệu đồng/3 giấy phép lái xe (trong đó có 2 vợ chồng Vàng Văn Dương và Lù Thị Chung mỗi người một giấy phép lái xe).

Thấy dễ kiếm tiền, vợ chồng Dương và Chung đã bàn bạc với nhau rồi chủ động tìm người có nhu cầu làm giấy phép lái xe lấy thông tin và chuyển cho Phan Ngọc Định để tiếp tục làm, tính đến cuối tháng 9, 3 bị can đã nhận làm giả tổng số 12 giấy phép lái xe môtô hạng A1 để bán cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng trên địa bàn huyện Quản Bạ với giá từ 800.000 đồng đến 1,6 triệu đồng/giấy phép lái xe để thu lợi bất chính.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.