Cặp vợ chồng một năm sinh non 2 cặp sinh đôi

Tuy nhiên, do đây là một trường hợp hiếm gặp, sức khỏe của những đứa trẻ đều không được ổn định ngay từ khi mới chào đời.

Anh em Mateo và Celeste khi mới tròn một tháng tuổi. Thời điểm này, 2 đứa trẻ vẫn đang phải nằm viện. Ảnh: USA Today.

Tháng 12/2021, vợ chồng nhà del Rosal đón cặp sinh đôi đầu tiên là Mateo và Celeste. Tròn một năm sau đó, họ đón tiếp chị em Ezra và Melody.

Cả 4 đứa trẻ đều sinh non và phải nhập viện vì nhiều vấn đề y tế. Thậm chí, có một khoảng thời gian, gia đình họ không thể chắc chắn về sự sống sót của những đứa trẻ.

"Mặc dù rất muốn làm mẹ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể đón 4 đứa trẻ liên tục trong một năm. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn khóc vì mọi thứ quá khó khăn", người mẹ Megan (23 tuổi) chia sẻ.

Hiện tượng bình thường, ảnh hưởng không tốt

Sinh đôi khác trứng là hiện tượng sinh đôi phổ biến nhất, xảy ra khi hai trứng riêng biệt được thụ tinh bởi hai tinh trùng khác nhau. Mỗi cặp song sinh đều có nhau thai và túi ối của riêng mình.

Tiến sĩ Maryam Abubakar, bác sĩ sơ sinh tại bệnh viện đón 4 đứa trẻ nhà del Rosal, cho biết bất kỳ phụ nữ nào đã có một cặp sinh đôi khác trứng mà không cần hỗ trợ y tế đều có cơ hội cao có một cặp song sinh khác trứng nữa.

Những phụ nữ này có khuynh hướng rụng trứng quá mức, kéo dài qua độ tuổi sinh sản.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, các cặp song sinh cần được theo dõi sức khỏe sát sao do chúng có nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm sinh non, bệnh tật và tử vong ở trẻ sơ sinh.

Những đứa trẻ nhà del Rosal

Cặp song sinh đầu tiên nhà del Rosal chào đời sớm ở tuần thứ 32. Trước đó, Megan del Rosal bắt đầu chuyển dạ ở tuần thứ 27 nhưng đã được hỗ trợ y tế để các em bé có thêm 5 tuần phát triển trong tử cung.

Sau khi chào đời, chúng bắt đầu cuộc sống trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.

Người anh Mateo mắc chứng nhịp tim chậm, phải điều trị tại bệnh viện 6 tuần. Tình trạng này phổ biến ở trẻ sinh non, thường là do hệ thống thần kinh chưa trưởng thành.

Em gái Celeste cũng mất 7 tuần trong bệnh viện để học cách ăn mà không cần ống dẫn.

Ezra và Melody sinh ra khi mới 25 tuần tuổi. Ảnh: USA Today.

Do ở lần sinh đầu, del Rosal phải sinh non, ở lần sinh thứ 2, cô cũng có nguy cơ cao sinh sớm hơn ngày dự tính. Thực tế, ở tuần thứ 25, cô tiếp tục chuyển dạ sinh non. Hai đứa trẻ chỉ nặng chưa đến 900 g.

Trong khi dây rốn của Ezra có lượng máu chảy qua thấp đến mức nguy hiểm, Melody bị suy phổi sau khi sinh vài giờ. Cô bé cũng được chẩn đoán bị xuất huyết não. Trong vòng vài ngày, Melody bị thủng ruột và cần phải phẫu thuật. Sau đó, cô bé phải phẫu thuật tiếp một lần nữa để "đắp" một lỗ hổng trong tim.

Ezra cũng cần phẫu thuật cho thủng ruột. Cô bé cũng mắc chứng chảy máu não cấp độ 4 hiếm gặp. Đây là hiện tượng nghiêm trọng nhất, máu chảy vào và làm hỏng các mô não.

Hiện tại, hai em bé được 9 tuần tuổi. Sức khỏe của cả hai đều đang cải thiện với số cân nặng 1,3-1,8 kg. Melody có thể về nhà vào tháng 4-5, còn Ezra sẽ về nhà vào tháng 6-7.