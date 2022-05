Cặp vợ chồng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định số tiền vợ chồng Hương, Đoàn chiếm đoạt lên tới hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngày 30/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, TP Yên Bái, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị truy tố 2 đối tượng về hành vi phạm tội trên.

Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Hương (SN 1976) và chồng là Nguyễn Đức Đoàn (SN 1973) cùng trú tại thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Nguyễn Đức Đoàn và Nguyễn Thị Hương.

Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, vợ chồng Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đức Đoàn làm nghề thu mua nguyên liệu ván gỗ bóc của các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, rồi mang bán lại cho các cơ sở chế biến tại TP Hà Nội kiếm lời. Trong số các khách hàng thân quen của họ có chị Phạm Thị Lệ Quyên (trú tại TP Yên Bái).

Quá trình làm ăn, đến ngày 12/11/2019, vợ chồng Hương, Đoàn đã nợ chị Quyên 634 triệu đồng. Quá trình giải quyết, 2 bên đã thống nhất, mỗi tháng vợ chồng Hương, Đoàn sẽ trả cho chị Quyên 40 triệu đồng. Vậy nhưng, sau đó vợ chồng Hương, Đoàn đã không thực hiện được đúng như cam kết.

Để lấy lại khoản tiền chưa thanh toán, chị Quyên đã thỏa thuận hợp tác làm ăn với vợ chồng Hương, Đoàn. Theo đó, chị Quyên là người bỏ vốn, còn Hương phụ trách việc thu mua và cùng Đoàn chở ván bóc đi bán, lãi thì chia đôi, lỗ thì mỗi bên chịu một nửa, riêng đối với Đoàn thì trả công theo khối lượng hàng hóa vận chuyển.

Vào thời điểm này, vợ chồng Hương, Đoàn đã thế chấp chiếc ôtô BKS 21C-051xx cho người khác (giấy tờ xe đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Yên Bái) nên để có phương tiện vận chuyển, chị Quyên đã đồng ý bỏ ra 141 triệu đồng để chuộc xe.

Đồng thời, thỏa thuận vợ chồng Hương, Đoàn có trách nhiệm trả nợ ngân hàng để lấy giấy tờ ôtô rồi chuyển nhượng chiếc xe ôtô này cho chị Quyên với giá là 450 triệu đồng, số tiền còn lại được trừ vào số tiền mà vợ chồng Hương, Đoàn đang nợ chị Quyên.

Việc thỏa thuận này được lập thành văn bản đề ngày 24/7/2020, có chữ ký của các bên và xác nhận của UBND xã Âu Lâu. Việc hợp tác làm ăn giữa vợ chồng Hương, Đoàn và chị Quyên diễn ra từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020.

Trong thời gian này, lợi dụng sự tin tưởng của chị Quyên giao cho đi bán hàng, Hương đã giữ lại một phần tiền, mặc dù người mua đã thanh toán hết để chiếm đoạt hơn 631 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình làm ăn, chị Quyên còn đặt cọc hơn 18,4 triệu đồng tại 2 xưởng để mua ván bóc. Khi mua hàng, Hương đã dùng số tiền đặt cọc này để thanh toán tiền hàng, nhưng không báo lại cho chị Quyên biết. Đồng thời, đối tượng còn nhận của chị Quyên 7 triệu đồng tiền đặt cọc, nhưng đã tiêu xài hết. Tổng số tiền Hương chiếm đoạt được từ việc làm này là 25 triệu đồng.

Ngày 4/12/2020, sau khi bị chị Quyên phát hiện sự việc trên, Hương đã viết giấy nhận nợ với nội dung chiếm đoạt của chị Quyên hơn 798 triệu đồng; thỏa thuận gán căn nhà xây 2 tầng tại thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên trị giá 600 triệu đồng để trả nợ cho chị Quyên. Hai bên hẹn nhau đến ngày 7/12/2020 cùng đến UBND xã Lương Thịnh để làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà trên. Nhưng đến ngày hẹn, vợ chồng Hương, Đoàn bỏ trốn khỏi địa phương.

Do vợ chồng Hương, Đoàn bỏ trốn, không trả tiền cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái nên ngày 8/1/2021, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã phối hợp với Công an TP Yên Bái thu hồi ôtô BKS 21C-051xx và phát mại thu hồi nợ. Quá trình rà soát, đến ngày 22/1, cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng trên khi đang lẩn trốn tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.