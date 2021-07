Cặp vợ chồng Hà Nội chi 300 triệu đồng biến ôtô cũ thành nhà di động

Với mong muốn đưa các con chu du, khám phá khắp thế gian, đôi vợ chồng quyết tâm hoàn thành nhà di động trong vòng 15 ngày.

Vợ chồng anh Lương Lam Sơn (34 tuổi) và chị Trần Thu Thảo (32 tuổi) đều là những người mê du lịch. Khi còn độc thân, cả hai thường xuyên đi phượt cùng bạn bè.

Tuy nhiên, sau kết hôn và có hai con nhỏ, việc di chuyển xa gặp nhiều khó khăn. Những chuyến đi cũng không còn trọn vẹn nếu thiếu bất kỳ thành viên nào trong gia đình nhỏ.

Chính vì vậy, đôi vợ chồng đã dành dụm tiền để cải tạo chiếc ôtô Mercedes Sprinter 2007 cũ thành mobihome (nhà di động).

"Đó là cách mình hiện thực hóa giấc mơ đưa cả gia đình đi du lịch xuyên Việt, mang lại trải nghiệm khám phá, gần gũi thiên nhiên cho các con", anh Sơn nói với Zing.

Vợ chồng anh Sơn cùng hai con đi du lịch bằng nhà di động.

15 ngày xây nhà di động

Cũng giống như thiết kế một căn nhà, anh Sơn mất khoảng 2 tháng để xây dựng ý tưởng, vẽ bản thiết kế và sau đó lên danh sách các đồ cần mua.

"Mình tìm các thiết bị trên những trang thương mại điện tử trong nước và nước ngoài. Mất khoảng 2 tuần để đặt về và phần thi công mất khoảng 15 ngày".

Chiếc xe du lịch cũ 16 chỗ được vợ chồng anh Sơn mua với giá 160 triệu đồng, bao gồm cả tiền hạ tải. Chi phí tu sửa, bảo dưỡng xe mất 30-40 triệu đồng. Còn tiền mua nguyên vật liệu và trang thiết bị để cải tạo xe mất khoảng 100 triệu đồng.

Chiếc xe 16 chỗ được cải tạo thành mobihome.

Toàn bộ quá trình cải tạo xe đều do anh Sơn tự mày mò nghiên cứu trên mạng. "Mình được bố phụ giúp làm phần nội thất. Bố mình là dân xây dựng chuyên cắt đá granite, nên có thể áp dụng vào cắt gỗ. Ông ở TP.HCM nên chỉ giúp được trong dịp Tết. Nhiều hôm, hai bố con phải tranh thủ làm đến 21h".

Cuối cùng, căn nhà di động rộng khoảng 6 m2 cũng được hoàn thiện trong Tết Nguyên đán 2021, với đầy đủ tiện ích cơ bản như giường, tủ, bếp, bồn rửa, vòi hoa sen, máy hút mùi, hệ thống đèn chiếu sáng...

Để phục vụ cho việc nấu nướng, anh Sơn trang bị thêm bếp gas mini nhằm tiết kiệm nguồn điện năng có hạn. Nước được chứa trong 4 can 30 lít. Với số nước này, gia đình có thể dùng 4-5 ngày trong mùa đông và 2-3 ngày vào mùa hè.

Nơi đâu cũng là nhà

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, gia đình anh Sơn đã thực hiện khoảng 15 chuyến du lịch, cắm trại ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

Với chị Thảo, chuyến đi Sa Pa và Thanh Hóa là hai hành trình đáng nhớ nhất. Lần đi Sa Pa kéo dài 5 ngày 4 đêm đem đến cho gia đình những trải nghiệm mới lạ như leo ruộng bậc thang, tắm suối.

"Còn trong chuyến đi Thanh Hóa, chiếc xe của tụi mình bị sa lầy. May mắn, người dân ở đó rất thân thiện và họ đã giúp cả nhà khắc phục sự cố xe cộ để tiếp tục hành trình. Tại đây, vợ chồng mình và hai con cũng lần đầu thức dậy và được ngắm bình minh tuyệt đẹp trên biển", chị Thảo kể.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, cuối tuần nào gia đình anh Sơn cũng đi du lịch cùng nhau.

Theo anh Sơn, du lịch bằng mobihome là hình thức không xa lạ tại nhiều nước phương Tây nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam.

Những người chơi xe mobihome thường truyền tai nhau câu nói: "Home is where we park" hay có thể hiểu là đỗ xe ở đâu thì ở đấy là nhà.

Chính vì vậy, việc du lịch không còn phụ thuộc vào những thứ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng... Bạn có thể tìm đến những vùng đất mới, ở lại một thời gian trên mobihome để khám phá trọn vẹn văn hoá, phong tục tập quán của người dân địa phương.

"Hôm qua bạn ngủ ở bìa rừng Cúc Phương, buổi sáng thức dậy nghe tiếng chim kêu vượn hót nhưng sáng hôm sau thôi bạn lại được ngắm cảnh bình mình trên biển khi vừa thức dậy", anh Sơn nói.

Tuy nhiên, du lịch bằng nhà di động cũng có những bất tiện riêng. "Mình không thể đòi hỏi quá nhiều thứ trong một không gian 6 m2. Nhưng nhờ vậy, gia đình mình đã rèn luyện được thói quen ngăn nắp, gọn gàng hơn", chị Thảo nói.

Những chuyến đi sinh lời

Điều khiến vợ chồng chị Thảo cảm thấy hạnh phúc nhất sau mỗi chuyến đi đó là nhìn thấy sự trưởng thành rõ rệt của các con.

"Trước đây, khi đến một địa điểm mới, các bé sẽ sợ đủ điều và không muốn chạm vào thứ gì. Nhưng sau một thời gian, các con quen dần và nỗi sợ cũng không còn nữa. Thay vào đó là sự phấn khích, thích thú", chị Thảo nói.

Sự trưởng thành của các con sau mỗi chuyến đi khiến cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc.

Vợ chồng anh Sơn coi mobihome là khoản đầu tư có lãi. Dù không sinh lời về vật chất, những chuyến đi luôn đem đến trải nghiệm, kiến thức quý giá cho 4 thành viên.

Việc ra ngoài khám phá giúp các bé rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp với người lạ, lối sống tự lập và thói quen tìm tòi, học hỏi cái mới.

"Ngoài ra, khi thường xuyên du lịch cùng nhau, các thành viên trong gia đình cảm thấy khăng khít, thân thiết hơn nhiều. Bố mẹ có thêm thời gian vui đùa, trò chuyện với các con. Qua đó, mình cảm thấy bản thân cũng hiểu hơn về tính cách, suy nghĩ của từng bé", anh Sơn chia sẻ.