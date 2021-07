Cặp vợ chồng gây rối tại chợ Yên Phụ bị xử lý ra sao?

"Chúng tôi sẽ xử phạt kịch khung, mỗi người 3 triệu, đồng thời chuyển hồ sơ cho công an quận xem xét xử lý hành vi Chống người thi hành công vụ", lãnh đạo phường Yên Phụ cho hay.

Trao đổi với Zing sáng 29/7, lãnh đạo UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý cặp vợ chồng gây rối tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ xử phạt ở mức kịch khung đôi vợ chồng này do vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Mức phạt đối với mỗi người là 3 triệu đồng. Ngoài ra, Công an phường Yên Phụ cũng đang củng cố hồ sơ, chuyển lên Công an quận Tây Hồ để xem xét xử lý hành vi Chống người thi hành công vụ", vị lãnh đạo phường cho hay.

Cặp vợ chồng đòi vượt chốt kiểm soát tại khu vực chợ Yên Phụ chiều 28/7. Ảnh cắt từ clip.

Hai người này được xác định là Đ.K.H. (46 tuổi) và N.V.N. (50 tuổi, đều trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội). Theo lãnh đạo địa phương, chiều 28/7, ông N. và bà H. đi xe máy tới khu vực chốt kiểm soát chợ Yên Phụ. Họ yêu cầu được vào ngõ 108 Nghi Tàm để thăm mẹ nuôi nhưng không được lực lượng chức năng cho qua.

Không được cho vào chợ, họ chống đối, gây rối tại chốt kiểm soát. Ông N. khẳng định có đầy đủ giấy tờ và tỏ thái độ thách thức khi bị công an yêu cầu ra ngoài còn bà H. dùng điện thoại để livestream, chất vấn ngược và yêu cầu cán bộ trực chốt xuất trình thẻ ngành.

Sau vài phút cãi vã, đôi vợ chồng này xô đẩy, lao qua chốt thì bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở để làm việc. Công an phường Yên Phụ đang phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Tây Hồ để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.