Cặp vợ chồng đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Theo đề nghị của một người ở Campuchia, vợ chồng bị can Trương Văn Ất đã tổ chức cho một số cá nhân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh An Giang.

Ngày 13/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Dọn (41 tuổi, ở xã Khánh An, huyện An Phú) điều tra về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Cùng về tội danh này, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Văn Ất (47 tuổi, chồng bị can Dọn).

Dọn cùng chồng bị bắt tạm giam. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo kết quả điều tra, ngày 15/8, Ất được một người sống bên Campuchia, điện thoại đề nghị đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Ngày hôm sau, Ất lái vỏ lãi (phương tiện thủy) đến điểm hẹn chở 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Dọn sau đó lái xe máy chở những người này về nhà để họ đi du lịch. Đến ngày 18/8, đầu mối bên Campuchia tiếp tục yêu cầu Ất đưa 3 người nêu trên sang Campuchia.

Khi Ất cùng vợ sử dụng xe máy chở họ đến khu vực bến đò thuộc xã Khánh An, huyện An Phú, để xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng công an phát hiện.