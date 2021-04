Cặp vợ chồng chết bất thường tại nhà riêng

Người đàn ông 48 tuổi ở Nghệ An được phát hiện chết dưới giếng nước của gia đình, còn vợ ông này tử vong trên vũng máu với vết thương trên cơ thể.

Theo lãnh đạo xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, sự việc xảy ra trưa 13/4.

Con đường dẫn vào căn nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: S.H.

Con gái nạn nhân lúc đi học về phát hiện mẹ là bà N.T.Đ. (45 tuổi) nằm gục trên vũng máu cạnh giường, trên cơ thể có vết thương.

Khi ra sân hô hoán, người con tiếp tục phát hiện người cha là T.B.T. (48 tuổi) tử vong dưới giếng nước.

Công an huyện Kỳ Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo hàng xóm, vợ chồng bà Đ. có hai người con, bình thường gia đình nạn nhân hòa thuận, không xảy ra xích mích.