Cặp vợ chồng bị cướp tài sản tại lán thu mua phế liệu

Lợi dụng thời điểm đêm khuya vắng người, 3 thanh niên dùng dao khống chế, cướp 2 điện thoại cùng 4 triệu đồng của cặp vợ chồng tại lán thu mua phế liệu.

Công an quận Hải An, TP Hải Phòng, đang tạm giữ Đỗ Huy Hoàng (25 tuổi), Lê Đức Anh (31 tuổi) và Nguyễn Huy Việt (30 tuổi, cùng ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Các nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: HP22.

Theo công an, ngày 31/8, tổ công tác HP22 - Công an quận Hải An tuần tra phát hiện Đức Anh, Hoàng và Việt có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra và đưa những người này về trụ sở làm việc.

Làm việc với cảnh sát, nhóm này khai vào rạng sáng 24/8 đã dùng dao khống chế vợ chồng chị V.T.H. (51 tuổi) tại lán thu mua phế liệu thuộc khu vực phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Các nghi phạm sau đó cướp đi 2 điện thoại iPhone (tổng trị giá khoảng 6 triệu đồng) cùng 4 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn.