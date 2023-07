Cặp vợ chồng bị cướp cầm súng bắn trên quốc lộ

Trong lúc lưu thông trên quốc lộ N2 qua địa phận tỉnh Tiền Giang, cặp vợ chồng bị người lạ ép sát rồi cầm súng bắn hòng cướp tài sản.

Ngày 2/7, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đang phối hợp với Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, điều tra truy bắt thủ phạm gây ra vụ nổ súng trên quốc lộ N2.

Trước đó, tài khoản Facebook Nguyễn Thống có đăng tải bài viết với nội dung cảnh báo người dân khi lưu thông trên quốc lộ N2 qua tỉnh Long An.

“Cướp giờ manh động quá, có súng luôn…”, trích từ bài viết của Facebook Nguyễn Thống. Bài viết trên thu hút nhiều người quan tâm, với hơn 730 lượt thích, 3.100 lượt bình luận và 9.700 lượt chia sẻ.

Ngay sau khi ra sự việc, Công an huyện Tháp Mười đã nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Tân Thạnh khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin.

Tuyến đường N2 đoạn giáp ranh giữa Đồng Tháp và Long An. Ảnh: M.A.

Qua xác minh, khu vực xảy ra vụ việc trên tuyến quốc lộ N2 đoạn qua địa phận xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, đoạn giáp ranh với xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo Công an huyện Tháp Mười đã cử trinh sát phối hợp với Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, trực tiếp làm việc với bị hại và rà soát người tình nghi trên địa bàn.

Theo trình báo của nạn nhân, lúc 0h40 ngày 1/7, anh N.C.L. (23 tuổi) chở vợ P.T.N.Q. (19 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang) lái xe máy từ tỉnh An Giang đến tỉnh Bình Dương để làm việc.

Hai vợ chồng lưu thông đến xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, phát hiện có 2 nam thanh niên trùm mũ áo che kín nón bảo hiểm lái xe máy ép sát.

Cả hai yêu cầu chị Q. đưa túi xách kèm lời đe dọa nếu không đưa sẽ bị bắn. Chị L. bị trúng đạn chì vào chân. Chúng bắn vào anh L. nhưng may mắn trúng vào nón bảo hiểm.

Hai bên giằng co đến cầu kênh Chà thuộc địa phận xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Lúc này, 2 thanh niên nói trên đã quay xe rời khỏi hiện trường.

Vợ chồng anh L. xử lý xong vết thương và tiếp tục di chuyển đến tỉnh Bình Dương, nhưng sau đó quay trở lại An Giang.

Công an huyện Tân Thạnh đang tiến hành điều tra, truy xét thủ phạm gây ra vụ nổ súng.