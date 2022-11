Cặp tình nhân bị bắt sau vụ án mạng ở An Giang

Biết đối phương đang ở huyện Châu Thành, Nguyễn Ngọc Quyên và bạn trai đã gọi người mang theo súng, hung khí tự chế đến giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quyên (36 tuổi, ở TP Long Xuyên), Bùi Văn Huệ (bạn trai của Quyên, 33 tuổi, ở huyện Châu Thành) và 10 bị can khác điều tra về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra, Quyên và bạn trai mâu thuẫn với Lại Hữu Nghĩa (21 tuổi, ở huyện Châu Thành). Cho rằng Nghĩa tố cáo Quyên mua bán trái phép chất ma túy, Huệ hẹn gặp người đàn ông này tại xã Cần Đăng. Tuy nhiên hôm đó, anh Nghĩa không đến.

Rạng sáng 12/11, Quyên và Huệ biết anh Nghĩa đang ở nhà anh Võ Văn Tới (36 tuổi, ở xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành). Họ gọi thêm 10 người khác, mang súng, dao tự chế, chĩa đến giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm của Quyên và Huệ la hét, dùng gạch đá ném vào nhà anh Tới. Thấy vậy, anh Tới cầm hung khí chạy ra đánh nhau với nhóm của Quyên.

Trong lúc hỗn chiến, Tới bị nhóm của Quyên và Huệ dùng hung khí đâm, chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra. Sau một ngày, cảnh sát đã bắt giữ nhóm người liên quan, thu giữ nhiều hung khí và khẩu súng bút.

