Cặp song sinh nổi tiếng toàn cầu

Dylan và Cole Sprouse: Truyền thông gọi cặp song sinh 30 tuổi là "kẻ đánh cắp trái tim" và "nhân vật có sức hút lạ kỳ" của khán giả tuổi teen sau loạt phim sitcom nổi tiếng The Suite Life of Zack and Cody. Bộ phim đưa tên tuổi Dylan và Cole lan tỏa toàn cầu, giúp họ được săn đón. Ngoài tác phẩm phát sóng trên Disney, họ còn đóng chung trong Diary of a Sex Addict, I Saw Mommy Kissing Santa Claus và The Master of Disguise. Bên cạnh đóng phim, hai diễn viên làm công việc sản xuất, kinh doanh.