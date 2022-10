Cặp song sinh Nhật Bản sửa mặt để 'không ai đẹp hơn' người còn lại

Một trong những lý do khiến Chie và Chika bước vào con đường thẩm mỹ là nỗi ám ảnh với lời so sánh của mọi người xung quanh. Theo đó, một trong hai có thể được nhận xét dễ thương hơn người còn lại hay được khen thông minh nếu có điểm số ở trường nhỉnh hơn. Tương tự, khi đạt thành tích thể thao tốt, một trong hai sẽ được tán dương là có sức khỏe tốt so với đối phương.