Cặp song sinh Hằng - Nga cùng là người mẫu ảnh có tiếng

Giống nhiều cặp song sinh, ngày bé, Thanh Hằng - Thanh Nga từng không thích bị so sánh với nhau. “Hồi lớp 7-8, mình tăng cân không kiểm soát, đỉnh điểm là hơn Nga 10 kg. Mọi người nhìn vào sự khác biệt đó để so sánh khiến mình nhiều lần tủi thân và khóc. Những lúc như thế, mẹ rất tâm lý, luôn nhẹ nhàng giải thích cho hai chị em hiểu. Càng lớn, chúng mình càng che chở, bảo vệ cho nhau. Mình biết nhiều cặp song sinh không vượt qua được sự so sánh như vậy và dần xa cách, không chơi thân với nhau nữa”.