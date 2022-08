Cặp rapper có nhiều mối thù nhất trên TikTok

Anh em sinh đôi Franky và Alex bất ngờ nổi danh nhờ bài rap lan truyền trên TikTok. Giờ đây, họ được biết tới là những kẻ có nhiều mối thù nhất với người nổi tiếng.

Theo Insider, có lẽ nhân vật gây tranh cãi nhất TikTok thời điểm hiện tại là cặp anh em sinh đôi có biệt danh "The Island Boys", tên thật là Franky và Alex Venegas (20 tuổi). Hai người có rap name (nghệ danh của rapper) tương ứng là Kodiyakredd và Flyysoulja.

Hai anh em sinh năm 2001 có phong cách nổi loạn, xăm kín người, để kiểu tóc kỳ lạ và hàm răng đính kim cương.

Hai anh em từng nổi danh nhờ bài hát "I Am An Island Boy", phát hành năm 2021. Thế nhưng, ở hiện tại, họ được biết đến những kẻ có nhiều mối thù nhất với TikToker, YouTuber và người nổi tiếng.

Franky và Alex Venegas nổi danh nhờ một bài hát, nhưng gây tranh cãi với hàng loạt mối thù với những người nổi tiếng.

Anh em nhà Venegas từng gây chiến với hai ngôi sao tai tiếng đời đầu trên TikTok là anh em Jake và Logan Paul. Họ còn thu hút sự chú ý từ Kevin Hart và Snoop Dogg, khi hai nghệ sĩ chế nhạo cặp rapper trong bộ phim hài "2021 And Done" của mình.

Tháng 2, Franky và Alex gây xôn xao khi một người bạn thời thơ ấu của họ bị bắt vì liên quan đến vụ giết người, sau khi cảnh sát đột kích nhà của hai rapper này, trang WPBF 25 địa phương đưa tin.

Gần đây nhất, hai anh em bị sa thải bởi người đại diện cũ. Người này tố hai rapper đang ngập trong nợ nần và chưa thanh toán cho anh ta số tiền 150.000 USD trong một tập podcast hồi tháng 6.

Quá khứ tù tội vì trộm cướp

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast "No Jumper" với Adam Grandmaison, hai anh em cho biết họ được một người mẹ đơn thân nuôi dưỡng sau khi cha qua đời.

Franky chia sẻ cả hai anh em đều từng vướng vào lao lý, với tội "trộm, cướp, ăn cắp xe hơi". Năm 13 tuổi, họ đã phải ngồi tù vì tội trộm cắp, cũng là thời điểm hai người cân nhắc về chuyện theo đuổi nghiệp rap. Hai anh em còn đăng clip phải đeo vòng quản thúc tại nhà.

"Lúc bị nhốt trong trại, tôi thấy rất nhiều người muốn trở thành rapper. Bởi vậy chúng tôi cũng bị thôi thúc lao vào cuộc chơi ấy", Alex nói.

Bắt đầu còn đường âm nhạc từ năm 2020, anh em sinh đôi đã từ cái tên mờ nhạt trở thành những gương mặt gây tranh cãi nhất trên TikTok.

Cặp sinh đôi gây ấn tượng bởi phong cách dị biệt.

Tháng 10/2021, một đoạn video hai anh em nhà Venegas hát bên hồ bơi đã lan truyền. Ban đầu, nó được đăng trên tài khoản TikTok của Franky, đạt 20 triệu lượt xem. Hai ngày sau, video được đăng lại trên Twitter với chú thích "Florida không phải nơi có thật" và thu hút 10 triệu lượt xem.

Giai điệu bắt tai một cách ngạc nhiên cùng ngoại hình đặc biệt của hai nhân vật chính đã giúp video trở thành hiện tượng, âm thanh gốc được sử dụng trong hơn 100.000 clip TikTok khác.

Một bản trình diễn khác của bài hát được đăng lên tài khoản TikTok của Alex tiếp tục thu hút hơn 55 triệu lượt xem.

Theo LadBible, mức độ lan truyền của bài hát đã khiến rapper Kodak Black đề nghị ký hợp đồng với bộ đôi này với hãng thu âm của anh ấy. Hai anh em cũng đã phát hành MV đầy đủ cho ca khúc vào ngày 4/12, và đạt hơn 4 triệu lượt xem.

Nhưng thành công trong âm nhạc của họ chỉ tồn tại một thời gian ngắn.

Một đoạn clip xuất hiện vào ngày 25/11/2021 cho thấy hai anh em bị la ó, chửi bới khi biểu diễn bài hát ở một club tại Miami. Clip nhanh chóng lan truyền và có hơn 19,6 triệu lượt xem.

Anh em rapper được biết tới nhiều nhất bởi tai tiếng.

Gây thù khắp mạng xã hội

Ngày 14/12/2021, YouTuber Logan Paul đã đăng tập 305 của podcast "Impaulsive", có tựa đề "The Island Boys Interview" (Phỏng vấn Island Boys).

Khoảng 30 phút sau cuộc phỏng vấn, anh em sinh đôi đã xích mích với người đồng dẫn chương trình George Janko. Janko đề nghị hai người nên đầu tư để kiếm tiền trong trường hợp sự nghiệp âm nhạc không thuận lợi.

Hai anh em khó chịu và nói rằng họ không cần lời khuyên tài chính. "Tôi có lẽ kiếm được nhiều tiền hơn anh", Alex đáp.

Kết thúc buổi ghi hình, trước khi rời đi, Alex còn dọa dẫm: "Anh biết tôi nổi tiếng với Island Boys, nhưng chắc cũng biết tôi là côn đồ nữa, đúng không?".

Vài ngày sau, em trai của Logan là Jake Paul có cuộc đấu với võ sĩ chuyên nghiệp Tyron Woodley trong một trận quyền anh ở Tampa, Florida. Có vẻ như Island Boys và Jake có mối quan hệ tốt. Cặp song sinh đã hát một phiên bản của "Island Boy" được gọi là "Boxer Boy" để cổ vũ Jake.

Nhưng dường như cặp rapper không hề được chào đón khi tới xem trận quyền anh. Nhà bình luận trực tuyến Keemstar đã đăng một dòng tweet nói rằng cặp đôi đã bị đuổi ra ngoài.

Anh em nhà Venegas có mối thù lớn với cặp sao tai tiếng là Logan và Jake Paul.

Trong tập tiếp theo của "Impaulsive", Jake Paul cũng thảo luận về trận đấu hôm đó. Người đồng tổ chức Majlak nói rằng khi Island Boys bước vào đấu trường quyền anh, họ đã bị "la ó, ném đồ đạc vào người, bị mọi người đuổi theo với nắm đấm".

Jake Paul nói rằng những lời lẽ của anh em Island Boys là ngu ngốc, rằng anh sẽ "đấm chết" hai anh em sinh đôi nếu có mặt trong tập podcast trước đó.

Cặp rapper sinh đôi đã không trở lại "Impaulsive" thêm lần nào nữa. Alex sau đó đăng 3 clip TikTok riêng biệt để nói về mối thù với anh em nhà Paul, nói rằng "Họ đối xử với tôi rất tệ".

Ngày 28/12/2021, nền tảng truyền hình trực tuyến Peacock đã phát hành "2021 and Done with Snoop Dogg & Kevin Hart", một bộ phim hài đặc biệt dài 75 phút, trong đó rapper và diễn viên hài thảo luận về những khoảnh khắc viral nhất trong năm.

Khi xem clip đầu tiên của Island Boys, Snoop Dogg ôm đầu nói: "Tôi không thốt nên lời, đúng là hai quả bóng trong bể bơi".

Hart tiếp lời "Bạn có biết sao tôi không thốt nên lời không?", sao nam cười và tiếp tục hát "Vì tôi là cậu bé trên đảo".

Ngày 11/1, Alex đã đăng đoạn clip lên TikTok, nhép lại phần trình diễn của Hart.

Sự nghiệp lao dốc

Ngày 25/1, NBC đưa tin anh em nhà Venegas đã xuất hiện trong một video được trả tiền trên Cameo - nền tảng nơi những người nổi tiếng có thể tính phí người hâm mộ cho những video ngắn được cá nhân hóa.

Video Cameo có mục đích đã được Orlando Tamez, một nhà tuyển dụng của Quân đội có trụ sở tại Texas, đăng lại trên TikTok. Trong clip, cặp rapper nói: "Xin gửi lời cảm ơn lớn tới Trung sĩ Tamez, bạn đang thay đổi cuộc sống, tặng 50.000 USD . Tặng tiền thưởng. Kỳ nghỉ được trả lương. Và đại học miễn phí".

Trái với hình ảnh xa hoa trên mạng xã hội, cặp rapper bị người đại diện cũ tố đang ngập trong nợ nần.

Một đại diện của Bộ Chỉ huy Tuyển dụng Quân đội Mỹ cho biết trong một tuyên bố với NBC rằng: "The Island Boys Cameo không được Bộ Chỉ huy Tuyển dụng Quân đội Hoa Kỳ xem xét, cho phép và cũng không trả tiền như một công cụ tiếp thị chính thức".

Người này cho biết thêm đã yêu cầu xóa clip TikTok trên vì tài khoản này không được phép sử dụng chính thức.

Tài khoản Cameo chung của Island Boys tính phí 210 USD cho các video được cá nhân hóa, và tối thiểu 600 USD đối với doanh nghiệp.

Trong một tập của podcast "No Jumper" đăng vào ngày 29/6, Dovi Bezner, người đại diện cũ của cặp song sinh, cho biết anh không làm việc với họ nữa và hai anh em còn nợ anh ta 150.000 USD .

Bezner cho biết đáng ra mình sẽ nhận được 1% lợi nhuận từ thu nhập Cameo của cặp song sinh nhưng không bao giờ được trả. Island Boys đã không giải quyết các tuyên bố của Bezner.

Trong tập phim, Bezner cũng cho biết cặp song sinh đang phải vật lộn để kiếm tiền từ Cameo và tài chính của họ đã "cạn kiệt".