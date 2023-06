Cập nhật xu hướng phụ kiện mùa thu 2023

Vào mùa thu năm nay, giới mộ điệu sẽ chứng kiến sự trở lại của giày cao gót mũi nhọn, dép lông, khăn choàng bản lớn, vớ quần màu đỏ...

Thời trang mùa thu 2023 chứng kiến nhiều xu hướng phụ kiện cũ và mới. Ảnh: Vogue.

Đầu năm, 4 tuần lễ thời trang Thu/Đông 2023 tại New York, Milan, Paris và London giới thiệu đến công chúng những trang phục đầy dấu ấn. Không chỉ quần áo, loạt phụ kiện trên sàn diễn cũng nhận được sự quan tâm, một số được cho sẽ trở thành xu hướng lớn cho mùa mốt cuối năm nay.

Tờ Vogue nhận định mùa thu sắp tới sẽ đánh dấu sự trở lại của giày cao gót mũi nhọn cột dây - biểu tượng của sự nữ tính và mạnh mẽ. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những chiếc túi hình thù kỳ lạ, khăn choàng bản lớn và rất nhiều xu hướng khác.

Khăn choàng cỡ lớn được nhiều nhà thiết kế ưa chuộng trong bộ sưu tập thời trang Thu/Đông 2023.

Khăn choàng lớn

Tại buổi trình diễn của nhà mốt Saint Laurent, nhà thiết kế Anthony Vaccarello mang đến những thiết kế quyến rũ bất ngờ. Đó là những chiếc khăn choàng hở vai cỡ lớn, thoạt nhìn không khác gì những chiếc áo khoác cách điệu.

Etro, thương hiệu thời trang của Italy, cũng mang những chiếc khăn quá khổ lên sàn runway, thể hiện phong cách tự do, vô tư. Trong khi đó, nhà mốt Giorgio Armani tận dụng khăn to bản để tái hiện vẻ hào nhoáng của Old Hollywood.

Nhiều nhà thiết kế nhận định dù xu hướng có thay đổi chóng mặt ra sao, chiếc khăn quàng cổ vẫn là phụ kiện tuyệt vời khi nhắc đến mùa thu.

Giày cao gót vẫn là phụ kiện hàng đầu của phụ nữ trong bất kỳ mùa nào. Thu 2023, giày cao gót đính đinh tán hoặc buộc dây được ưa chuộng.

Giày cao gót mũi nhọn

Từ lâu, giày cao gót mũi nhọn được xem là một biểu tượng của nữ quyền. Trong thời trang, nơi quyền lợi của nữ giới ngày càng được tôn trọng và đề cao, sàn runway không bao giờ thiếu vắng mẫu giày này

Mùa thu năm nay, những đôi giày cao gót đinh tán hoặc cột dây như sandals chiến binh là lựa chọn hàng đầu của các nhà thiết kế.

Túi xách tay cầm hình dáng kỳ lạ nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, phần quai nên được thiết kế ngắn, đeo sát tay như vòng tay.

Túi xách tay cầm

Trong các tuần lễ thời trang đình đám nhất hồi đầu năm, túi xách có tay cầm chiếm lĩnh sàn runway. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mùa thu năm nay, mẫu phụ kiện này sẽ trở thành xu hướng và chiếm lĩnh đường phố.

Mùa thu 2023 cũng đánh dấu sự xuất hiện trở lại của những chiếc túi hình thù độc đáo. Đặc biệt, phần tay cầm của túi phải được thiết kế tỉ mỉ, tựa như những chiếc vòng đeo tay.

Dù là quai đeo hình con cá như chiếc túi của Bottega Veneta hay tay cầm kiểu ống nghe điện thoại của nhà mốt Puppets và Puppets..., một chiếc quai lạ mắt trên túi chính là điểm nhấn cho trang phục mùa thu này.

Thu 2023 là thời của những đôi boots cao trên đầu gối. Người mặc dễ dàng phối với các item như chân váy ngắn, quần short,...

Boots cao trên đầu gối

Giới mộ điệu đang chứng kiến những đôi boots cao quá đầu gối xuất hiện trên các sàn diễn.

Các chuyên gia thời trang nhận định boots cao quá đầu gối phù hợp với nhiều dáng người, đem lại sự phóng khoáng nhưng không kém phần mạnh mẽ, khỏe khoắn cho phụ nữ.

Những đôi boots cao phù hợp với các item như váy ngắn, áo khoác dài, nhằm làm nổi bật đôi chân và tổng thể trang phục.

Túi xách màu kim loại quay lại vào mùa thu 2023. Ngoài công dụng đựng đồ, chiếc túi này còn giúp tâm lý chúng ta trở nên phấn chấn, hạnh phúc.

Túi xách màu kim loại

Những chiếc túi màu kim loại vàng hay bạc ngoài công dụng đựng đồ, còn có khả năng như một liều thuốc kích thích tinh thần của chủ nhân, giúp người đeo trở nên phấn chấn, hài lòng.

Các nghiên cứu chỉ ra việc sở hữu những món đồ vàng, bạc khiến chúng ta có tâm lý an tâm, hạnh phúc. Đó cũng là lý do Gucci phát hành lại chiếc túi Horsebit màu bạc ánh kim năm 2003.

Dép lông mềm mại liên tục xuất hiện trên sàn diễn và là item giới mộ điệu sẽ tích cực tìm kiếm trong mùa thu 2023.

Dép lông

Những đôi dép lông mềm mại bao bọc đôi chân bằng lông nhân tạo sẽ là cách ta bắt đầu một ngày mới khi trời vào thu.

Theo các nhà thiết kế, những đôi sandals lông mùa này sẽ không nhất thiết phải dày và ấm mà thiên về cảm giác mềm mại, chống lại sự cứng nhắc của thế giới với thời trang.

Màu đỏ không thường xuất hiện trong mùa thu. Song, đến 2023, quần tất đỏ được đánh giá là phụ kiện mới lạ, là nét chấm phá trên trang phục khi chuyển mùa.

Quần tất đỏ

Một xu hướng mà chúng ta sẽ thấy rất nhiều trong thời gian tới chính là quần tất màu đỏ.

Món phụ kiện này xuất hiện bên dưới những chiếc váy mỏng manh của Dolce & Gabbana trong tuần lễ thời trang Thu/Đông 2023 và những bộ vest ngắn công sở của Theory.

Màu đỏ thường hiếm khi xuất hiện trong mùa thu, thay vào đó là các tông màu như nâu, be, vàng. Do đó, sự xuất hiện của màu đỏ vào mùa lá vàng năm nay sẽ là nét chấm phá mới trên trang phục.