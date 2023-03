Cặp nhân tình lừa bán đá thiên thạch với giá 800 triệu USD/kg

Biết người đàn ông ở Hà Nội cần đá thiên thạch cổ xưa để giao cho đối tác nước ngoài, Nguyễn Thị Tuyết và Đặng Hoàng Giao đã lừa bán với giá 800 triệu USD/kg.

Ngày 23/3, TAND TP Hà Nội xét xử với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970, trú tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và Đặng Hoàng Giao (SN 1958, trú phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 174 BLHS.

Bị hại trong vụ án là anh C. (SN 1981, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2008, anh C. có nhu cầu tìm mua đá thiên thạch có nguồn gốc cổ xưa để ký hợp đồng chuyển giao cho các Trung tâm nghiên cứu, mua bán đá thiên thạch của nước Mỹ. Thông qua người quen, anh C. được giới thiệu gặp gỡ cặp tình nhân Nguyễn Thị Tuyết và Đặng Hoàng Giang. Hai bị cáo giới thiệu đang muốn bán viên đá thiên thạch có khả năng hủy kính, có nguồn gốc cổ xưa, trọng lượng 8,7 kg.

Sau đó, hai bên gặp nhau và thống nhất giá mua bán viên đá này là 800 triệu USD /kg. Lúc này, Tuyết cho anh C. xem một số hình ảnh được lưu trong máy điện thoại về tác dụng của viên đá thiên thạch mà Tuyết đã làm thử nghiệm trước, rồi chụp lại.

Đến ngày 29/3/2019, hai bên ký bản “Thỏa thuận không hủy ngang về việc chuyển nhượng trái thiên thạch hủy kính có nguồn gốc cổ xưa”. Sau đó, tháng 4/2019, Tuyết trực tiếp tiến hành làm thử nghiệm tính năng hủy kính cho anh C. xem tại nhà Tuyết.

Quá trình thử nghiệm, Tuyết mở nắp của một hộp hình trụ để lấy viên đá được cất bên trong ra thì bị ngã xuống đất và bị ngất nên không thực hiện được. Anh C. sau đó hỏi lý do thì Tuyết cho biết là do chất phóng xạ của viên đá thiên thạch đã làm bị cáo bị ngã, rồi ngất lịm không biết gì nữa. Tin tưởng Tuyết nên anh C. đã đặt cọc số tiền 1,8 tỷ đồng để mua viên đá thiên thạch của Tuyết.

Sau khi nhận tiền đặt cọc, Tuyết cam kết với anh C. là đến ngày 15/5/2019 sẽ cho anh này xem và kiểm tra tính năng, tác dụng của viên đá, nhưng đến ngày hẹn, cặp tình nhân lại không thực hiện lời như đã hứa.

Bị gọi điện thoại thúc giục nhiều lần, ngày 8/6/2019, Giao và Tuyết mang theo viên đá thiên thạch đến nhà anh C. rồi ở lại để chờ đến “ngày đẹp" là ngày 12/6/2019 để thử tính năng hủy kính. Anh C. yêu cầu Tuyết thử luôn nhưng bị cáo không đồng ý.

Đến ngày 10/6/2019, đôi tình nhân bảo về nhà lấy tiền để trả lại anh C. nhưng sau đó cả hai sử dụng tiền vào việc riêng, tắt máy điện thoại, bỏ vào TP.HCM, không trả lại tiền.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Tuyết khai số tiền 1,8 tỷ đồng chiếm đoạt của anh C. đã được bị cáo sử dụng để kinh doanh mua bán chè song thua lỗ hết. Đến nay, Tuyết đã trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho anh C.

Cơ quan điều tra yêu cầu Tuyết giao nộp viên đá nhưng bị cáo không xác định được vị trí cất giữ và không giao nộp được viên đá thiên thạch. Trưng cầu cơ quan chức năng, Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam xác định, thiên thạch đều không có tính phóng xạ, không thể làm rạn nứt hoặc gây vỡ thủy tinh. Hiện tượng rạn nứt thủy tinh được cho là do tác động từ thiên thạch là không thể.

Quá trình giải quyết vụ án, anh C. khai đã cho cặp nhân tình này vay số tiền 1,2 tỷ đồng , nhưng không viết giấy tờ. Trong khi đó, cả 2 bị cáo không thừa nhận vay mượn tiền của anh C. Do đó, cơ quan chức năng không có căn cứ giải quyết.

HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Tuyết mức 9 năm tù và Đặng Hoàng Giao 8 năm tù về về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.