Cặp nghệ sĩ yêu nhau hơn 20 năm

Jada Pinkett Smith thử vai bạn gái của Will Smith trong phim The Fresh Prince nhưng không thành công. Song, cuộc gặp gỡ ở phim trường đã se duyên hai ngôi sao, đưa họ đến hôn lễ vào năm 1997. Sau nhiều năm, Will Smith trở thành sao hạng A của Hollywood. Chuyện nghề nghiệp, đời tư của hai ngôi sao từ đó được chú ý.