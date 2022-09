Cấp hơn 2.400 căn cước gắn chip cho người được đặc xá

Cục C06 đã bàn giao hơn 2.400 căn cước công dân gắn chip để gửi về 289 cơ sở giam giữ trên toàn quốc. Sau đó, số thẻ này được trả cho những người được đặc xá.

Ngày 1/9, các cơ sở giam giữ trên toàn quốc trao giấy chứng nhận đặc xá năm 2022 theo quyết định của Chủ tịch nước. Cùng dịp này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Bộ Công an phối hợp các lực lượng chức năng cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người được đặc xá.

Tại trại giam Vĩnh Quang ở tỉnh Vĩnh Phúc, 71 trường hợp được đặc xá dịp 2/9 trong tổng số trên 4.000 phạm nhân mà trại này đang quản lý. Trước khi trở về địa phương, mỗi cá nhân được cấp CCCD gắn chip, quần áo tư trang và tiền đi đường.

Trước dịp đặc xá 2/9, Cục C06 đã bàn giao hơn 2.400 CCCD gắn chip để gửi về 289 cơ sở giam giữ trên toàn quốc. Sau đó, số thẻ này được trả cho những người được đặc xá năm 2022.

Theo lãnh đạo Cục C06, những trường hợp có thông tin nhân thân thiếu hay sai lệch (như thiếu ngày tháng sinh, thay đổi đính chính thông tin họ tên, thay đổi địa chỉ thường trú...) sẽ cập nhật, bổ sung, cấp lại giấy tờ tại công an nơi cư trú.

Người được đặc xá tại Trạm giam Vĩnh Quang. Ảnh: N.T.

Ngày 30/8, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, một người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

Năm 2022, quyết định về đặc xá khác với những lần trước do đã được bổ sung những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá. Do đó, số phạm nhân được đặc xá dịp 2/9 cũng ít hơn so với các lần trước.