Cặp đôi treo lơ lửng giữa không trung sau khi nhảy từ trên cao xuống

Sau khi cả hai thực hiện xong cú nhảy, một sợi dây được phía tổ chức trò chơi thả xuống phía dưới để đưa cả hai quay trở lại bục. Tuy nhiên, cặp đôi bị cho là đã từ chối thắt phần kết nối cơ chế an toàn ở sợi dây với dây nịt quanh eo theo yêu cầu.

Sự việc xảy ra vào ngày 11/2 tại Công viên giải trí Shengming ở Trùng Khánh, phía tây nam nước này, theo SCMP.

Thay vào đó, cả hai chấp nhận ở trong trạng thái treo ngược trên không trung suốt nhiều phút.

“Khi chúng tôi nói rằng cả hai cần quay lại mặt đất, họ nói rằng mình không muốn rời đi. Cả hai muốn thể hiện tình yêu của mình bằng cách này. Đó không phải là một tai nạn xuất phát từ bên quản lý trò chơi", một nhân viên giấu tên tại công viên nói với đài truyền hình địa phương.

Cuối cùng, một nhân viên phải đu dây xuống để cặp đôi chịu buộc lại dây an toàn, cho người phía trên kéo họ lên trên bục nhảy.

Nhân viên giấu tên cho biết sau khi trở về bục nhảy, cặp đôi được cảnh báo về mối nguy hiểm nếu họ bị treo ngược trên cao quá lâu. Theo báo cáo, cặp đôi không gặp chấn thương nào sau cú nhảy.

Đoạn video ghi lại màn nhảy bungee này sau đó trở thành xu hướng trực tuyến, với hơn 4 triệu lượt xem trên Douyin và 5 triệu lượt xem trên Weibo - hai nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc.

Hầu hết bình luận đều có nội dung chỉ trích đôi trai gái. "Sẵn sàng chấp nhận, mạo hiểm cả an toàn tính mạng để thể hiện tình yêu. Tôi thật sự không hiểu nổi", một người dùng để lại bình luận.

Tuy nhiên, vài ngày sau, một HLV làm việc tại công viên kể trên đã đưa một lời giải thích khác cho hành động của cặp đôi, The Cover đưa tin.

Theo HLV nhảy bungee tên Chen Renping, cặp đôi chịu cảnh treo ngược trên không trung vì người bạn gái đã quá sợ hãi, hoảng loạn đến mức ôm chặt lấy bạn trai, khiến người con trai không thể đưa tay ra, lấy dây an toàn được thả xuống.

Nhảy bungee là trò chơi mạo hiểm, có tác dụng kích thích cảm xúc người chơi. Theo đó, người chơi sẽ leo lên một tháp cao, buộc dây đai quanh người rồi quăng mình xuống dưới mặt đất hoặc mặt nước.

Sợi dây này có tính đàn hồi và được thiết kế để tính toán chiều dài để nó kéo người chơi lại khi gần chạm đất. Trải nghiệm mạo hiểm này được phát triển thành hoạt động du lịch hấp dẫn ở nhiều nơi trên thế giới.

Một số địa điểm nhảy bungee được thiết kế đặc biệt dành cho 2 người. Điều này có thể giúp những ai không đủ can đảm nhưng vẫn muốn thử những màn chơi hấp dẫn có thể trải nghiệm. Đồng thời, có người cùng nhảy sẽ khiến bạn cảm thấy an toàn hơn và bớt sợ hãi hơn.

Nhiều cặp đôi muốn có trải nghiệm mới và đáng nhớ cùng nhau cũng thử tìm đến trò chơi mạo hiểm này.

