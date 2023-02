Cặp đôi 'Sợi dây chuyền định mệnh' gặp lại sau 16 năm

Lâm Chí Dĩnh và nữ diễn viên Hàn Quốc Yoo Ha Na tái ngộ sau 16 năm hợp tác trong phim "Sợi dây chuyền định mệnh".

Ngày 21/2, Sina đưa tin trên trang cá nhân, nữ diễn viên Yoo Ha Na chia sẻ ảnh tái ngộ với bạn diễn Lâm Chí Dĩnh và nhà sản xuất phim Ngọc San của Sợi dây chuyền định mệnh (2007).

"Xa cách 16 năm, cuối cùng cũng gặp được Thiên Kỳ và chị Ngọc San, nhà sản xuất vĩ đại của Sợi dây chuyền định mệnh. Bao nhiêu năm rồi mọi người vẫn phong độ, trẻ trung. Sợi dây chuyền định mệnh là tác phẩm đỉnh nhất trong cuộc đời tôi", Yoo Ha Na chia sẻ bằng tiếng Trung.

Cuộc tái ngộ của dàn nghệ sĩ phim Sợi dây chuyền định mệnh trở thành chủ đề được bàn luận nóng trên mạng xã hội Weibo. Trong đó, nhiều khán giả khen ngợi bộ phim ngọt ngào, cuốn hút, là dấu ấn tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Bên cạnh đó, hai diễn viên chính sau 16 năm vẫn trẻ trung, có ngoại hình không khác biệt so với thời điểm bộ phim làm mưa làm gió khắp châu Á.

Năm 2022, khi Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn, trên trang cá nhân, Yoo Ha Na cũng gửi lời chúc bạn diễn cũ mau lành bệnh.

Lâm Chí Dĩnh và Yoo Ha Na tái ngộ sau 16 năm. Ảnh: Sohu.

Hiện tại, Lâm Chí Dĩnh vẫn hoạt động nghệ thuật. Anh có cuộc sống sung túc cùng vợ và ba con trai. Nam nghệ sĩ có khối tài sản khổng lồ nhờ tài đầu tư kinh doanh.

Theo Sohu, Yoo Ha Na sinh năm 1986, tốt nghiệp khoa Kịch nghệ của Đại học Chung Ang, Hàn Quốc. Sau đó, cô sang Đài Loan phát triển sự nghiệp. Yoo Ha Na được biết đến nhiều khi cô được Châu Kiệt Luân lựa chọn trở thành nữ chính trong MV Cối xay gió màu trắng của anh (2006).

Nhờ đó, đạo diễn phim Sợi dây chuyền định mệnh đã nhìn trúng vẻ đẹp trong trẻo, dễ mến của Yoo Ha Na. Cô cũng thể hiện khả năng diễn xuất tốt, nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật và giành suất diễn nữ chính bên cạnh Lâm Chí Dĩnh, nam thần nổi tiếng bậc nhất châu Á lúc bấy giờ với vai Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ.

Tuy nhiên, sau Sợi dây chuyền định mệnh, sự nghiệp của Yoo Ha Na không thành công như mong đợi. Cô về Hàn Quốc tham gia một số bộ phim First Wives Club (2007), My Too Perfect Sons (2009) và Paradise Ranch (2011), song không gây tiếng vang.

Năm 2011, Yoo Ha Na kết hôn với cầu thủ bóng chày Lee Yong Kyu và quyết định giải nghệ. Theo Sohu, nữ diễn viên thỉnh thoảng tham gia show giải trí và từng gây tranh cãi khi gối đầu lên chân cha chồng. Từ đó, nữ diễn viên tập trung cho việc chăm sóc gia đình. Cô còn thi đỗ bằng đầu bếp.

Yoo Ha Na có 3 con, hai trai và một gái. Hiện nay, công việc chính của ngôi sao nổi tiếng một thời là bán hàng qua mạng.

Yoo Ha Na đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và ba con.

Sợi dây chuyền định mệnh kể về tình yêu trắc trở của cặp đôi oan gia Hạ Chi Tinh (Yoo Ha Na) và Trọng Thiên Kỳ (Lâm Chí Dĩnh đóng). Hạ Chi Tinh vì người yêu nên phải ngồi tù với tội danh lừa đảo. Sau khi ra tù, cô quyết định đến khách sạn lớn mua sợi dây chuyền để làm quà tặng người yêu.

Cũng trong ngày hôm đó, là buổi đấu giá sợi dây chuyền Queen Mary, kỷ vật mà mẹ Trọng Thiên Kỳ để lại. Vì không muốn mất sợi dây, anh đã quyết định lấy trộm nó khiến Hạ Chi Tinh vô tình trở thành kẻ bị tình nghi nhất. Từ đó, mối tình giữa hai oan gia bắt đầu.