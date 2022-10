Cặp đôi Mỹ cứu sống hàng chục trẻ em trong vụ cháy khi đi trăng mật

Thấy ngọn lửa bốc ra từ tòa nhà ở Tây Ban Nha, Doran và David (người Mỹ) nhanh chóng chạy tới, giúp đưa nhiều trẻ nhỏ ra ngoài an toàn.

David (áo hồng) đang hỗ trợ đưa các em nhỏ ra khỏi tòa nhà bốc cháy. Ảnh: Doran Smith.

Giống nhiều cặp vợ chồng, Doran Smith và David Squillante (sống tại Bristol, Rhode Island, Mỹ) phải đợi hơn 2 năm để có thể đi hưởng tuần trăng mật ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha vào tháng 9 vừa qua do đại dịch.

Theo đó, trong khi đi dạo, cặp vợ chồng phát hiện một tòa nhà gần đó đang bốc cháy và có nhiều phụ nữ bỏ chạy ra ngoài trong hoảng loạn, theo Today.

"Tôi thấy ngọn lửa bốc ra từ ô cửa gần cửa ra vào - nơi những phụ nữ vừa chạy ra - nên hét lên: 'Ôi trời ơi, có cháy'", Doran kể.

Không nghĩ ngợi nhiều, cặp đôi chạy vào tòa nhà để hỗ trợ và phát hiện bên trong là một nhà trẻ với khoảng 15-20 em bé đang say ngủ. May mắn là căn phòng các bé đang nằm chưa bắt lửa. Cả hai nhanh chóng đặt các em vào cũi và đẩy ra ngoài an toàn.

Vì trong nhà trẻ không ai biết tiếng Anh, cặp vợ chồng chủ yếu dùng ngôn ngữ cơ thể, cùng một số người dân khác di chuyển tất cả trẻ nhỏ ra khỏi căn phòng đang dần ngập khói. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là chập điện.

Cặp đôi được tán dương vì hành động đẹp. Ảnh: Doran Smith.

David ước tính quá trình kéo dài khoảng 10 phút, anh cho biết cảm giác mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường và tình hình được kiểm soát, cặp vợ chồng tiếp tục chuyến đi dạo như kế hoạch. Sau khi được chia sẻ trên nhiều phương tiện truyền thông, hành động nhanh trí, dũng cảm của cặp đôi nhận được nhiều lời tán dương trên mạng xã hội.

Sau sự việc, David hiện còn có cơ hội trở thành lính cứu hỏa tình nguyện ở Bristol. Đây cũng là công việc ông và cha anh từng làm, theo People.

"Cảm giác như chúng tôi đã xem nó trong các bộ phim vậy, thật vô thực", David chia sẻ.