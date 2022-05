Cặp đôi đóng giả khách hàng để trộm trong shop thời trang

Nam điều khiển xe máy chở Diệp đi qua các tuyến phố có nhiều cửa hàng thời trang để tìm cơ hội gây án. Trước khi bị bắt, cặp đôi này đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm.

Ngày 29/5, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Nam (sinh năm 1990) và Hoàng Hồng Diệp (sinh năm 1989, cùng ngụ phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, trưa 2/5, một đôi nam nữ điều khiển xe máy Piaggio Zip không biển số đến cửa hàng thời trang trên phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Nam thanh niên ngồi chờ trên xe máy. Người phụ nữ vào trong cửa hàng, nhờ nhân viên tư vấn về các sản phẩm.

Lợi dụng sơ hở, người phụ nữ đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 11 Pro của nhân viên rồi lên xe máy của đồng bọn để tẩu thoát. Sau khi nhận đơn trình báo của bị hại, Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc điều tra.

Hoàng Hồng Diệp và Nguyễn Huy Nam.

Ngày 7/5, Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ 2 người liên quan vụ trộm là Nguyễn Huy Nam và Hoàng Hồng Diệp. Tại cơ quan công an, họ khai nhận do không có tiền tiêu xài nên cùng nhau đến các cửa hàng trộm tài sản.

Theo phân công, Nam điều khiển xe máy chở Diệp đi qua các tuyến phố có nhiều cửa hàng thời trang để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Thấy cửa hàng nào vắng khách, Nam ở bên ngoài cảnh giới còn Diệp vào trong cửa hàng thực hiện hành vi trộm cắp.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an quận Hoàn Kiếm làm rõ ngoài vụ án kể trên, cặp đôi này còn gây ra 3 vụ trộm khác tại cửa hàng thời trang ở Phố Huế, phố Đình Ngang và phố Nguyễn Biểu.