Cặp đôi chuyên cướp tài sản của phụ nữ

Giằng co với người phụ nữ đi xe máy một mình trên tuyến đường vắng, Trần Trung Tín bị cảnh sát bắt giữ.

Nhân và Tín tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Ngày 2/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, tạm giữ hình sự Trần Trung Tín (22 tuổi) và Cao Hữu Nhân (32 tuổi, cùng ở tỉnh Đồng Tháp) điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, tối 30/3, Tín đi xe máy ép sát rồi giật túi xách bên trong có tiền mặt, 2 sợi dây chuyền, 2 điện thoại của một phụ nữ 54 tuổi trên tuyến tỉnh lộ 854.

Khi nạn nhân té ngã, tên cướp giằng co, cướp túi xách. Phát hiện vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ Tín. Từ lời của của nghi phạm, ngay trong đêm, cảnh sát đã bắt giữ Nhân.

Thượng tá Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành, cho biết công an huyện đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự cùng một số đơn vị nghiệp vụ điều tra mở rộng, làm rõ 5 vụ cướp do Tín và Nhân gây ra ở huyện Châu Thành và khu vực giáp ranh.

Theo cảnh sát, hai nghi phạm có 4 tiền án về tội Trộm và Cướp giật tài sản. Cả hai lợi dụng đêm khuya, nhắm đến phụ nữ lái xe máy một mình. Nếu nạn nhân chống trả, chúng đánh đập để chiếm đoạt tài sản.