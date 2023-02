Cấp cứu cho người đàn ông bị nhồi máu cơ tim

3 thói quen ăn uống dẫn đến tăng cân

Theo trang Eat This, Not That!, ăn quá nhanh, tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều calo hoặc ăn các món bản thân yêu thích có thể dẫn đến tăng cân và ảnh hưởng đến sức khỏe.