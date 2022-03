Cặp chị em đang lên ở Hollywood

Maude không lặp lại chính mình qua các phim Other People (2016), The House of Tomorrow (2017), Assassination Nation (2018), The King of Staten Island (2020) và loạt phim khác chiếu trên Netflix. Vai diễn ấn tượng nhất của Maude là Lexi Howard trong tác phẩm Euphoria. Sắp tới, Maude sẽ xuất hiện ở phim do cha cô đạo diễn, The Bubble. Ảnh: The Independent.