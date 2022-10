Cặp blogger mất tích 4 tháng khi đi du lịch vòng quanh thế giới

Hai blogger du lịch người New Zealand mất dấu ở Iran trong 4 tháng đã an toàn và khỏe mạnh rời khỏi đất nước này.

Cặp blogger Topher Richwhite và Bridget Thackwray đi chu du thế giới bằng xe jeep từ năm 2017.

Sau thời gian im lặng, sáng 26/10, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết trong nhiều tháng qua, chính phủ New Zealand cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại (MFAT) đã nỗ lực để “đảm bảo 2 công dân New Zealand rời khỏi Iran an toàn”.

Bà cho biết không thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn, nhưng nói rằng cặp đôi đã xuất cảnh khỏi quốc gia Trung Đông và điều đó là “đặc biệt khó khăn” với họ.

Hai công dân là Topher Richwhite (34 tuổi) và Bridget Thackwray (27 tuổi). Cặp vợ chồng mới cưới đi chu du khắp thế giới bằng xe jeep và chia sẻ hành trình cho hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Khi di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Iran vào đầu tháng 7, tài khoản của hai người bỗng dưng im lặng trong gần 4 tháng. Điều này làm dấy lên lo ngại về an nguy của họ khi các cuộc biểu tình và tình trạng bất ổn gia tăng ở Iran, theo NZ Herald.

Trong nhiều tháng, một số người hâm mộ cặp blogger liên tục nhắn tin hỏi về tung tích của họ nhưng không có hồi âm. Đồng thời, chính phủ New Zealand từ chối cung cấp thông tin liên quan cho truyền thông.

Trước khi mất tích, Richwhite và Thackwray đăng bài cuối cùng hôm 5/7 và chia sẻ hình ảnh chụp tại lối đi Tas Yol ở Karanlık Kanyon (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cặp đôi di chuyển bằng chiếc xe jeep 4x4 “Gunther” được đặt tên theo Gunther Holtorf (quốc tịch Đức) - người ghé thăm 215 quốc gia trong 26 năm trước khi qua đời vào năm 2021.

Cũng trong ngày 26/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta cập nhật lời khuyên du lịch cho người dân New Zealand ở Iran, thúc giục họ rời đi. Bà không đề cập tới Richwhite hay Thackwray.

Bà cảnh báo về khả năng xảy ra bạo lực dân sự, nguy cơ bắt giữ hoặc giam giữ và tình hình an ninh biến động, rủi ro đối với sự an toàn ở Iran là đáng kể.

Mahuta cho biết khả năng của chính phủ trong việc hỗ trợ lãnh sự trong trường hợp bị bắt hoặc giam giữ ở Iran là “rất hạn chế”.

“Người New Zealand ở Iran nên tránh tất cả cuộc biểu tình và tụ tập đông người vì chúng có nguy cơ trở thành bạo lực. Nên tránh xa bất kỳ khu vực nào mà cảnh sát hoặc lực lượng an ninh được triển khai vì sự hiện diện có thể bị hiểu sai”, bà nói.

Theo MFAT, có 19 người New Zealand đăng ký trên SafeTravel đang ở Iran. Nhiều người trong số họ có 2 quốc tịch New Zealand và Iran.

MFAT xác nhận có 3 tin nhắn đã được gửi tới 19 cá nhân ở Iran kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu. Tất cả nhằm cảnh báo về các cuộc biểu tình, đưa ra lời khuyên về việc phải làm và khuyến nghị rời khỏi đất nước.

Topher Richwhite và Bridget Thackwray bắt đầu đi du lịch khắp thế giới từ năm 2017. Kể từ đó, họ đặt chân tới nhiều quốc gia bằng chiếc xe jeep. Hai người vẫn còn 33 nước trong danh sách để hoàn thành hành trình của mình.

Cặp đôi, từng có mặt ở các điểm nóng trên toàn cầu, được khuyên nên kết hôn trước khi đến Trung Đông. Một người hộ tống dự kiến ​​gặp họ ở biên giới và đồng hành cùng họ trong suốt chặng đường ở Iran. Mục đích của chuyến đi là “thúc đẩy các vấn đề môi trường và góp phần giải quyết chúng”.

Richwhite cho biết nhiệm vụ của anh bao gồm điều khiển thiết bị bay không người lái, biên tập/sản xuất, sửa xe, truyền thông, lái xe trong thành phố và ban đêm. Anh từng làm việc trong lĩnh vực giải trí.

Thackwray chịu trách nhiệm chụp ảnh, quan hệ với các đối tác và thương hiệu, PR và lái xe vào ban ngày.