Cặp anh em siêu anh hùng mới của DC

Tài tử KJ Apa và nữ diễn viên Isabel May đã được lựa chọn vào hai vai chính trong dự án “Wonder Twins” của HBO Max. Phim được chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng DC.

The Hollywood Reporter đưa tin hãng Warner Bros. đã bật đèn xanh cho dự án phim chuyển thể người đóng Wonder Twins. Đây là các siêu anh hùng thuộc vũ trụ DC. Dự án do HBO Max sản xuất và đã tìm được hai gương mặt nam, nữ chính lần lượt là KJ Apa và Isabel May. Series truyền hình sẽ do Adam Sztykiel, biên kịch của Black Adam, xây dựng kịch bản và làm đạo diễn.

Wonder Twins là cặp anh em người ngoài hành tinh tên Zan và Jayna, xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim hoạt hình The All-New Super Friends Hour phát hành vào thập niên 1970 do hãng Hanna-Barbera sản xuất. Hai anh em là những cộng sự trẻ tuổi cho nhiều siêu anh hùng danh tiếng như Batman, Superman và Wonder Woman.

KJ Apa và Isabel May là những cái tên mới gia nhập vũ trụ điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng DC. Ảnh: Just Jared, Getty Images.

Không lâu sau đó, Wonder Twins trở thành nhân vật trong bộ truyện tranh Super Friends và gia nhập vũ trụ siêu anh hùng DC rộng lớn. Jayna có khả năng biến hình thành động vật, còn Zan có khả năng hóa thành nước. Cả hai gây ấn tượng bằng câu khẩu hiệu “Sức mạnh Wonder Twins hành động!” trước mỗi khi lâm trận. Wonder Twins vẫn khá phổ biến với khán giả ngày nay.

KJ Apa nổi tiếng nhờ màn hóa thân thành nhân vật Archie Andrews trong series Riverdale của kênh CW. Bộ phim lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh cho tuổi mới lớn nổi tiếng Archie. Năm 2020, anh vào vai nam chính trong tác phẩm lấy đề tài đại dịch Songbird do Michael Bay sản xuất.

Isabel May sinh năm 2000 và bắt đầu diễn xuất từ năm 2018. Cô từng góp mặt trong TV series Young Sheldon (2018-2020) và Alexa & Katie (2018-2020). Vai diễn đột phá trong sự nghiệp của May là Elsa Dutton trong TV series 1883, phần tiền truyện của phim truyền hình Yellowstone.