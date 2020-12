Cao Bá Hưng sau bốn năm giành chiến thắng tại Sing My Song

Cao Bá Hưng buồn bã khi vấp phải sự chỉ trích từ khán giả bởi chiến thắng tại Sing My Song. Thời gian qua, anh tập trung hoàn thành việc học tập.

Cao Bá Hưng chiến thắng Sing My Song mùa đầu tiên phát sóng năm 2016. Ngoài dự án Kết duyên ra mắt năm 2019, giọng ca trẻ tỏ ra khá im ắng suốt bốn năm qua. Mới đây, anh tham gia sản xuất âm nhạc cho ca khúc Bức bình phong của Trịnh Thăng Bình.

Nói về lý do vắng bóng, giọng ca sinh năm 1998 cho biết thời gian qua anh tập trung học tập, trau dồi kiến thức. Hiện tại, cháu nội bảy đời của Cao Bá Quát đã tự tin để trở lại với âm nhạc.

Tập trung học nhạc, sản xuất trong bốn năm vắng bóng

- Bốn năm kể từ khi giành giải quán quân Sing My Song, vì sao tới giờ anh mới trở lại?

- Khi thi Sing My Song, tôi bắt đầu vào đại học và việc học khá căng thẳng. Chuyện tôi đi thi cũng gây ảnh hưởng khá nhiều tới lịch học. Do đó, sau khi chương trình kết thúc, tôi và gia đình ngồi lại bàn bạc. Chúng tôi quyết định việc lấy bằng rất quan trọng, còn ca hát là con đường lâu dài.

Lúc đó, tuy hiệu ứng từ chương trình giúp tôi có nhiều lợi thế nếu phát hành sản phẩm, song, tôi chưa sẵn sàng vì còn thiếu nhiều kỹ năng. Bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, âm nhạc thôi là chưa đủ, mà cần nhiều yếu tố khác.

Hiện tại, khi hoàn thành việc học, tôi toàn tâm toàn ý cho âm nhạc.

- Việc khán giả chỉ trích Cao Bá Hưng không xứng đáng với ngôi vị quán quân của Sing My Song có phần nào là lý do khiến anh chạy trốn nhiều năm qua?

- Khi đó, tôi mới 18 tuổi và sắp bước sang tuổi 19. Nhận những bình luận không hay từ công chúng, tôi rất buồn. Tôi không chịu nổi áp lực và càng buồn khi họ chỉ trích cả gia đình tôi.

Hiện tại, tôi đủ trưởng thành để đón nhận những bình luận đó và biết cách chọn lọc, trau dồi. Không hẳn bỏ ngoài tai nhưng tôi sẽ lắng nghe những góp ý tích cực để hoàn thiện bản thân.

- Thời điểm thi Sing My Song, Cao Bá Hưng trải qua nhiều thăng trầm, nổi tiếng chỉ sau một đêm, rồi bị chỉ trích âm nhạc một màu đến tẩy chay vì giành chiến thắng. Chàng trai 18 tuổi đã vượt qua giai đoạn đó ra sao?

- Tôi rất bất ngờ vì không suy nghĩ mọi thứ phức tạp như vậy. Lúc đó, thứ tôi muốn làm chỉ là âm nhạc. Khi nghệ thuật của tôi không nhận được sự đồng cảm của khán giả, tôi cũng không thể trách họ. Tuy nhiên, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi mình có đang đi sai hướng không và những gì mình làm có đúng không. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra lựa chọn của tôi là đúng.

Tôi mất khoảng thời gian dài để vượt qua. Sau đó, tôi dành thời gian và sự quan tâm cho việc trau dồi kỹ năng sáng tác, phối khí, biểu diễn, ca hát và vũ đạo.

Ngày xưa, tôi cứ nghĩ mình có bài hát hay, ý tưởng tốt là đủ. Nhưng sau đó, tôi nhận ra để phát triển trong ngành giải trí, mình cần toàn diện hơn. Ngoài ra, cách đi đứng, nói chuyện cũng cần học hỏi từ các anh chị trong nghề. Cao Bá Hưng ở năm 2020 hoàn toàn khác năm 2016.

- Cuộc sống của Cao Bá Hưng khi là một sinh viên như thế nào?

- Tôi xác định ngưng hoạt động một thời gian để tập trung cho việc học và lấy bằng tốt nghiệp. Do đó, tôi quyết tâm phải học thật giỏi. Công việc mỗi ngày của tôi chỉ là học, tập luyện, làm nhạc. Ngoài ra, tôi dành thời gian bên gia đình. Bạn bè cùng lứa tận dụng thời gian rảnh để đi cà phê, gặp gỡ nhau. Còn tôi, ngay cả ngày nghỉ cũng chỉ làm nhạc hoặc ra ngoài gặp đối tác.

Tôi không sống đúng tuổi lắm nên mỗi ngày khi thức dậy, việc đầu tiên tôi nghĩ là mình phải làm gì tiếp theo cho sự nghiệp. Tôi vạch kế hoạch trong 5 năm tiếp theo và theo dõi mình đã thực hiện được đến đâu, có đang đi đúng hướng hay không.

- Việc xuất thân từ gia đình có truyền thống văn hóa có phải lý do khiến anh áp lực, không dám sống đúng với độ tuổi?

- Ngày trước thì đúng là như vậy. Nhưng sau 18 tuổi, tôi tự do quyết định những việc lớn trong sự nghiệp và cuộc đời. Tôi may mắn có gia đình tâm lý, phụ huynh luôn tin tưởng, con cái làm gì cũng được. Hơn nữa, khi được làm công việc bản thân yêu thích, tôi tận hưởng lắm.

Nhiều người cứ nghĩ tôi sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng thực chất những gì tôi làm được trong âm nhạc là từ hai bàn tay trắng. Những gì tôi nhận từ gia đình chính là kiến thức. Tôi nghĩ điều đó quan trọng hơn tiền bạc, kinh tế rất nhiều.

Cao Bá Hưng dành bốn năm qua để trau dồi kiến thức âm nhạc. Ảnh: NVCC.

"Âm nhạc chỉ là phần nhỏ trong ước mơ của tôi"

- Cao Bá Hưng đang ở đâu trong kế hoạch bản thân đã vạch ra?

- Suy nghĩ của tôi trưởng thành hơn, dẫn đến sự thay đổi trong cách nói chuyện, tư duy âm nhạc, rồi cả phục trang. Tôi sống chậm hơn thời điểm chiến thắng Sing My Song rất nhiều.

Khi đó, chàng trai 18 tuổi nổi tiếng chỉ sau một đêm có nhiều điều bỡ ngỡ. Hiện tại, tôi tự tin mình đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thứ. Tôi không dám nhận mình tài giỏi, nhưng tự tin Cao Bá Hưng ở hiện tại tốt hơn cách đây bốn năm.

Trong một năm qua, tôi và anh Trấn Thành cũng ấp ủ dự án. Đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi, nhưng hiện tại anh Trấn Thành chưa cho phép tôi bật mí quá nhiều.

- Anh không tự tin để trở lại một mình nên phải kết hợp với nghệ sĩ đang rất thu hút truyền thông như Trấn Thành?

- Sẽ có người nói kiểu này, kiểu kia. Tuy nhiên, khi gặp anh Trấn Thành, tôi chưa có dự định chính xác trong âm nhạc. Tôi chỉ nghĩ anh ấy là người tôi cảm thấy hòa hợp nên muốn làm việc chung. Làm việc với anh ấy có lợi hay không, tôi chưa từng nghĩ tới. Trước mắt, tôi chỉ quan tâm tới việc học hỏi được gì từ anh Thành. Hơn nữa, tôi rất tự tin vào khả năng của bản thân và đang tràn trề năng lượng.

Anh Trấn Thành rất vui tính. Trước khi gặp mặt, tôi biết anh ấy qua vai trò người dẫn chương trình. Sau khi chơi với nhau, tôi nhận ra anh ấy có nhiều tài năng. Tôi bất ngờ vì anh ấy am hiểu âm nhạc và chúng tôi ăn ý với nhau.

Cao Bá Hưng tự tin trở lại trong năm 2021. Ảnh: NVCC.

- Từng bị tẩy chay ở Sing My Song, anh có lo lắng sản phẩm lần này sẽ không được công chúng đón nhận?

- Tôi chưa nghĩ tới việc thất bại. Tôi chỉ cảm thấy tự tin bởi cả ê-kíp đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hơn nữa, thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào quan niệm của mỗi người. Với tôi, việc được cùng đồng đội thỏa thích sống với đam mê đã là thành công.

- Sau Sing My Song, Phan Mạnh Quỳnh tuy không giành chiến thắng nhưng hoạt động sôi nổi, có nhiều dấu ấn âm nhạc, trong khi quán quân như anh lại im ắng. Sự so sánh giữa anh và Phan Mạnh Quỳnh là không tránh khỏi. Anh có chạnh lòng?

- Tôi nghĩ mỗi người một quan điểm. Tôi và anh Quỳnh sau Sing My Song vẫn liên lạc, giữ mối quan hệ anh em thân thiết. Do đó, khi khán giả so sánh, tôi chỉ sợ một điều là: “Liệu anh Quỳnh có nghĩ ngợi gì không?” hay “Liệu mối quan hệ của hai anh em có bị ảnh hưởng không?”. May mắn thay, anh Quỳnh rất vui vẻ, hài hước. Lúc nào đi chơi cùng anh Quỳnh, tôi không thể không cười. Tôi cũng học được nhiều điều từ anh ấy.

Với những cột mốc và thành công của anh Quỳnh, tôi cảm thấy vui mừng và muốn gửi lời chúc tới anh ấy. Nhìn thấy đồng nghiệp hoạt động sôi nổi, ào ào ra sản phẩm trong khi bản thân im ắng, tôi cũng ngứa ngáy tay chân lắm. Tuy nhiên, tôi phải đặt quyết tâm hoàn thành việc học rồi mới tới thời của mình.