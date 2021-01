Cảnh tượng Washington trước giờ G

Nhiều lớp hàng rào an ninh được dựng lên bên ngoài Điện Capitol. Các quan chức an ninh cho biết họ không chỉ đối mặt với mối đe dọa từ bên ngoài, mà còn lo lắng về cuộc tấn công nội gián của các đơn vị bảo vệ an ninh cho sự kiện. Ảnh: AP.