Cảnh tượng ở Phuket hoàn toàn khác phần còn lại của Thái Lan

Phuket ghi nhận ít ca mắc Covid-19 hơn so với phần đất liền của Thái Lan sau khi người dân trên đảo được ưu tiên tiêm vaccine nhằm tạo môi trường an toàn để thúc đẩy ngành du lịch. Theo kế hoạch của giới chức Thái Lan, khách du lịch nước ngoài đã tiêm ngừa Covid-19 có thể được miễn kiểm tra dịch tễ và tự do di chuyển quanh đảo Phuket.