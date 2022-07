Cảnh tượng hỗn loạn trong show nhạc

Rapper Kid Rock lên tiếng xin lỗi khi show nhạc bị hủy giờ chót do thời tiết xấu, dẫn đến việc khán giả phẫn nộ, tấn công nhân viên sự kiện.

Theo TMZ, nhân viên tổ chức buổi hòa nhạc ở North Dakota State Fair (Mỹ) bị khán giả ném lon bia và rác thải vào người khi hay tin show diễn của rapper Kid Rock bị hủy.

Nguồn tin cho biết: "Ban đầu, họ thông báo show chỉ bị dừng trong 2 tiếng, nhưng cuối cùng đã bị hủy hoàn toàn vào lúc 23h. Điều này khiến phần lớn người mua vé trong số 18.000 khán giả nổi cơn thịnh nộ. Họ đã tấn công nhân viên sự kiện".

Cảnh tượng hỗn loạn khi show nhạc của Kid Rock không được tổ chức như dự định. Ảnh: New York Post.

Hình ảnh và video ghi lại cho thấy nhiều người không giữ bình tĩnh đã tràn lên sân khấu. Đội an ninh phải nhanh chóng can thiệp để bảo vệ an toàn cho mọi người và ngăn cản tình trạng bạo lực xảy ra. Theo báo cáo, một người đàn ông đã bị bắt.

Trên trang mạng xã hội chính thức, North Dakota State Fair thông báo Kid Rock dự kiến lên sân khấu lúc 21h30, mở màn bằng các ca khúc nổi tiếng. Show diễn của anh kéo dài 2 tiếng, theo như kế hoạch viết.

Tuy nhiên, cuối cùng show đã bị hủy vì ảnh hưởng của gió lớn, sấm chớp và thời tiết khắc nghiệt trong khu vực. Tất cả do ảnh hưởng của một cơn bão, vì thế, khán giả được hoàn trả tiền vé.

Kid Rock, nhân vật chính của đêm nhạc, chia sẻ trên Twitter: "Xin lỗi mọi người, chúng tôi không thể chơi nhạc trước sân khấu đã cháy vé tối nay ở Minot, North Dakota. Tôi biết chuyện này thật tệ nhưng không ai trong chúng tôi có thể kiểm soát được. Xin hãy giữ an toàn và chăm sóc lẫn nhau".

Kid Rock trong một show diễn khác, trước khi đến North Dakota phục vụ khán giả. Ảnh: People.

Robert James Ritchie, sinh năm 1971, được biết đến với nghệ danh Kid Rock, là ca nhạc sĩ và rapper người Mỹ. Phong cách của anh xen kẽ giữa rock, Hip hop, country và heavy metal.