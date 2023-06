Cảnh trộm cắt ổ khóa chui vào tiệm thuốc tây và cửa hàng xổ số

Ngày 3/6, Công an phường 3, TP Tân An, Long An lập hồ sơ vụ trộm cắp tài sản theo trình báo của người dân trên địa bàn.

Cảnh trộm phá khóa chui vào tiệm thuốc tây Công an Phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An lập hồ sơ vụ việc tên trộm cắt ổ khóa chui vào tiệm thuốc tây để lấy cắp tài sản. Chị Võ Thị Thảo Nguyên (37 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An) cho biết sáng 3/6, khi đến mở tiệm thuốc tây tại địa chỉ 264, phường 3 thì phát hiện cửa tiệm bị mở, đồ đạc trong tiệm bị lục tung. Kiểm tra thì phát hiện một số tài sản ở tiệm bị mất.

Trích xuất camera, chị Nguyên phát hiện vào khoảng 1h50 cùng ngày, một nam giới đã cắt ổ khóa, lẻn vào lục tung đồ đạc để kiếm tiền. Theo nạn nhân, tài sản bị mất không lớn vì chị này không để nhiều tiền mặt ở tiệm. Cảnh tên trộm lục lọi tài sản. Ngoài tiệm thuốc của chị Nguyên, tên trộm còn đột nhập sang tiệm vé số kế bên để trộm, nhưng không lấy được nên đã bỏ đi. "Qua hình ảnh camera ghi lại, trước đó một ngày, tên trộm đã dùng kềm động lực cắt dây xích, lấy trộm cây kiểng của ba tôi hơn 10 năm tuổi ở nhà đối diện tiệm thuốc tây", chị Nguyên nói. Công an phường 3 đã tiến hành trích xuất camera, lấy lời khai nạn nhân và tiếp tục điều tra vụ việc.

