Cạnh tranh khốc liệt ở giải Thị hậu TVB 2022

Cao Hải Ninh, Đường Thi Vịnh, Trần Oánh, Hồ Định Hân và 6 nữ diễn viên khác đang cạnh tranh cho giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc của TVB năm 2022.

Cao Hải Ninh được yêu thích với phim Yêu em lúc ngây thơ.

Trang HK01 đưa tin giải thưởng thường niên của TVB sẽ được tổ chức vào tối 8/1, trong đó, màn trao giải Nam chính và Nữ chính xuất sắc được chú ý nhất.

Giải thưởng TVB được trao cho các diễn viên đóng phim của đài, thường bị đánh giá là mang tính cục bộ và còn gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, những khán giả theo dõi các diễn viên TVB đều mong nghệ sĩ mình yêu thích sẽ được vinh danh và ghi nhận thành quả cố gắng.

Nhận được giải thưởng Thị đế/Thị hậu có ý nghĩa nghệ sĩ đó sẽ là ngôi sao được nhà đài ưu ái trong thời gian tới.

Như thường lệ, giải thưởng Diễn viên xuất sắc sẽ trải qua nhiều vòng từ đo lường sự yêu thích của khán giả đến đánh giá của giới chuyên môn. TVB lập bảng bình chọn trên mạng xã hội như Google, Instagram để khán giả bỏ phiếu cho vai diễn họ ấn tượng.

10 minh tinh Hong Kong sẽ cạnh tranh ngôi vị Thị hậu TVB 2022. Ảnh: HK01.

Ở bảng Google, nữ diễn viên Trần Vỹ với vai diễn Đặng Lệ Quyên trong phim Trở về vươn lên dẫn đầu lượt tìm kiếm của người xem. Trên Instagram, Hồ Định Hân (đề cử với phim Người hùng Blouse trắng phần 2) đứng ở vị trí số một với 1,4 triệu người ủng hộ. Vòng bình chọn của khán giả kết thúc vào ngày 30/12.

Top 10 nữ diễn viên được bình chọn nhiều nhất là Bào Khởi Tịnh và Giang Mỹ Nghi với phim Get On A Flat. Lý Thi Hoa một lần nữa được đề cử Thị hậu với Tòa nhà kim tiêu 2. "Bom sex" Cao Hải Ninh với vai diễn Lôi Tử Đồng trong Yêu em lúc ngây thơ. Hồ Định Hân và Trương Hy Văn cùng được đề cử Nữ chính xuất sắc với phim Người hùng Blouse trắng 2.

Đường Thi Vịnh dù đã rời khỏi TVB nhưng vẫn lọt top đề cử với vai diễn Kiều Nhược Lam trong dự án Sứ giả siêu năng.

Lưu Bội Nguyệt được đề cử Thị hậu với vai diễn Lý Tĩnh Nhi ở phim Chiến trường mỹ lệ. Trong khi đó, Trần Oánh trong Chiến trường mỹ lệ bị chê về diễn xuất, nhưng cô được đề cử với phim Điện hạ ma mãnh vai công chúa Nạp Khắc Ôn Nhu.

Bốn người đẹp gợi cảm Cao Hải Ninh, Đường Thi Vịnh, Trần Oánh và Lý Thi Hoa là những diễn viên nổi bật của đài TVB năm 2022.

Top 10 nam diễn viên được đề cử Thị đế bao gồm Trần Sơn Thông (Toà nhà kim tiêu 2), Quách Tấn An (Trở về), Trần Hào và Mã Quốc Phim (trong phim Người hùng Blouse trắng phần 2), Trần Triển Bằng (Sứ giả siêu năng), Huỳnh Tông Trạch (Bằng chứng thép 5), Lê Diệu Tường (phim Khinh công), Châu Gia Lạc (Điện hạ ma mãnh), Đinh Tử Lãng (Bản lĩnh tuổi trẻ).

Trong đó, nam diễn viên Lâm Mẫn Thông với dự án Get On A Flat có nhiều cơ hội đạt giải Nam chính xuất sắc. Đồng thời, với thành công của Get On A Flat hai nữ diễn viên Bào Khởi Tịnh và Giang Mỹ Nghi cũng nhận được đánh giá cao của công chúng.