Cảnh tình tứ đầu tiên trong vũ trụ Marvel

Tranh luận xoay quanh cảnh 18+ trong 'My Name'

Han So Hee chia sẻ cô không biết phải quay cảnh nóng với Ahn Bo Hyun khi đóng phim "My Name". Thông tin này gây tranh cãi khiến công ty quản lý phải lên tiếng giải thích.