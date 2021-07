Cảnh thu nhập bấp bênh của nhóm nhạc Việt

Hầu hết nhóm nhạc Việt hoạt động không hiệu quả. UNI5 chưa trả hết tiền đầu tư sau 4 năm ca hát, trong khi Monstar vừa thông báo tan rã.

Ngày 19/7, đại diện của Monstar xác nhận với Zing nhóm tan rã. Chỉ một ngày trước đó, nhóm trở lại với MV Có hẹn với thanh xuân. Những tưởng sự trở lại sau 2 năm vắng bóng đánh dấu bước khởi đầu mới nhưng hóa ra đó là dấu chấm hết cho nhóm nhạc 5 thành viên.

Sự tan rã đột ngột của Monstar khiến công chúng tiếc nuối. Một lần nữa, khán giả đặt ra những băn khoăn về sự phát triển của nhóm nhạc ở Vpop. Thực tế, trước Monstar, nhiều nhóm nhạc Việt ra mắt nhưng rồi tan rã khi chưa có được chỗ đứng.

Nhóm nhạc Việt và bài toán kinh tế

Có một thực tế dễ nhận thấy ở Vpop đó là mô hình nhóm nhạc chưa được ưa chuộng. Do đó, chi phí đầu tư cho một nhóm thường tỷ lệ nghịch với thu nhập họ có được.

Theo Liz Kim Cương - cựu thành viên nhóm Lime - hoạt động nhóm khó khăn hơn solo rất nhiều, phải đầu tư nhiều chi phí nhưng thu nhập thấp, chỉ ngang ca sĩ đơn. Cô nói: “Chúng tôi bỏ ra 9 phần, chỉ nhận lại 4 phần. Có đam mê, ước mơ nhưng bởi bỏ ra nhiều, nhận lại không bao nhiêu nên chúng tôi cũng không thể tiếp tục theo đuổi”.

Nhóm nhạc UNI5 hoạt động với đội hình 5 thành viên. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Zing, Ông Cao Thắng - quản lý của UNI5, LipB cho biết nhóm nhạc gồm nhiều thành viên với thời gian hoạt động và tính cách khác nhau. Bởi vậy họ phải có một ê-kíp phía sau để kết nối và nắm bắt, sắp xếp lịch trình riêng cho từng người.

Và cái giá phải trả cho bộ máy cồng kềnh đó là khoản đầu tư cao hơn hẳn ca sĩ solo. Ngoài ra, nhóm nhạc đòi hỏi sự sự đồng đều trong biểu diễn, vũ đạo tới phục trang... nên cần quá trình đào tạo, đầu tư cần chuyên nghiệp, kỹ lưỡng hơn. Chưa kể chi phí thực hiện MV thường tốn hàng trăm triệu, thậm chí một tỷ đồng như Baby Baby - sản phẩm đầu tiên của nhóm nhạc Monstar.

Cũng bởi thế, hầu hết ồn ào thành viên rời nhóm của Vpop đều ít nhiều liên quan đến thu nhập, chẳng hạn Tronie rời 365 hay Erik rời Monstar.

K.O - thành viên của UNI5 - cho Zing biết chi phí của nhóm nhạc rất lớn nên sau 4 năm hoạt động họ vẫn chưa trả đủ tiền đầu tư cho công ty của Ông Cao Thắng.

Anh nói: “Với nhóm nhạc, không chỉ đầu tư một người mà phải 5 thành viên. Sau 4 năm hoạt động, công ty đã bỏ ra cho chúng tôi số tiền đầu tư khá cao. Đến lúc này, chúng tôi hy vọng có được chỗ đứng và công chúng ghi nhận để sớm trả số tiền đầu tư. May mắn công ty không tạo áp lực bắt chúng tôi phải đi show nhiều hơn để sớm trả lại khoản tiền đầu tư".

Nam ca sĩ nói thêm: “Hoạt động nhóm nhạc ở Việt Nam rất khó khăn nên nhiều lần chúng tôi bị nản, đặc biệt giai đoạn Toki rời nhóm. Chúng tôi như con rắn mất đi cái đầu, tâm lý các thành viên hoảng loạn. May mắn, chúng tôi làm việc nhóm nên khi một thành viên nản chí thì những người khác sẽ động viên, giúp vực dậy tinh thần".

Từng là nhóm nhạc đình đám nhưng Mây Trắng hiện tại cũng gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Ngọc Châu thừa nhận cô không thể bỏ thương hiệu Mây Trắng để lập nhóm mới bởi một nhóm nhạc ra mắt ở Vpop hiện tại không thể tồn tại. Nói với Zing, Ngọc Châu cho biết Mây Trắng may mắn được biết đến từ trước nên vẫn có show đều đặn.

Tuy nhiên, thu nhập từ việc đi hát chỉ giúp các thành viên đủ sống chứ không dư dả. Chưa kể, họ không dám thuê quản lý vì không đủ tiền và đổi lại, các thành viên phải tự làm mọi khâu, từ làm việc với bầu show, chuẩn bị trang phục, trang điểm, di chuyển đến điểm biểu diễn đến lên ý tưởng MV.

“Kinh tế là điều tôi trăn trở, tôi có nguồn thu nhập riêng từ việc kinh doanh trong khi 2 thành viên còn lại chủ yếu dựa vào việc đi hát. Do đó, tôi cũng phải cố gắng giữ mối quan hệ với bầu show. Chúng tôi có show khá đều đặn nhờ thương hiệu của Mây Trắng. Một nhóm nhạc mới ra mắt ở thời điểm này có thể phải bỏ tiền ra để được mời đi diễn. Nhưng Mây Trắng có thương hiệu sẵn nên đỡ khó khăn hơn”, Ngọc Châu nói.

“Thời gian này, tình hình dịch cũng dẫn đến lượng show không đều. Ngoài ra, tôi phải nói thật, nhóm 3 người chia nhau thu nhập còn khó, giờ có thêm quản lý, sao mà sống nổi”, Ngọc Châu tiết lộ.

Nhóm nhạc Monstar thông báo tan rã sau 2 năm im ắng. Ảnh: NVCC.

Kết cục buồn

Những năm qua, khán giả Việt chứng kiến nhiều nhóm nhạc ra mắt như UNI5, LipB, Monstar, Lime, SGO48, S-Girls, Zero 9... Tuy nhiên, phần lớn trong số họ không tạo được tiếng vang. Nhiều trường hợp thậm chí tan rã trước cả khi công chúng kịp biết đến họ, điển hình nhóm T.A.S.

T.A.S được giới thiệu là nhóm nhạc nam đào tạo bài bản theo mô hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, MV đầu tiên mang tên Waiting For You được nhóm phát hành năm 2015 cũng là sản phẩm cuối cùng của T.A.S. Hiệu ứng của Waiting For You nhạt nhòa và sau đó T.A.S hoàn toàn biến mất như thể chưa hề xuất hiện ở Vpop.

Liz Kim Cương từng kỳ vọng Lime có thể thay đổi tình trạng chung của nhóm nhạc Việt. Tuy nhiên, nữ ca sĩ và các thành viên trong nhóm sớm nhận ra giấc mơ của họ không thể thành hiện thực. Năm 2019, Lime thông báo tan rã.

Liz Kim Cương nói với Zing: "Sau khi về Việt Nam hoạt động và phát hành MV thứ 4 (Baby Boo năm 2017), sản phẩm không được như mong đợi, mọi người bắt đầu nhận ra dự án nhóm không ổn. Tôi cảm thấy bất công, phẫn nộ. Chúng tôi nhiều lần tự hỏi tại sao mình không thể nổi tiếng. Chúng tôi cho nhau thêm thời gian để gắng gượng nhưng cuối cùng sự thực vẫn là không thể vực dậy dự án này. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tan rã".

Monstar từ chối trả lời về lý do tan rã. Tuy nhiên, công chúng cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất chính là Monstar hoạt động không hiệu quả về doanh thu. Sự tan rã của Monstar khiến nhóm nhạc vốn ít ỏi lại càng trở nên khan hiếm ở Vpop, đặc biệt những nhóm được đào tạo bài bản, sản phẩm chỉn chu.

LipB khá im ắng trong thời gian gần đây. Ảnh: NVCC.

Hiện UNI5, LipB, Zero 9 là những nhóm hiếm hoi còn hoạt động. UNI5 đang có những bước đi khởi sắc thông qua chương trình The Heroes. Trong khi đó, tương lai của Zero 9 hay LipB đáng lo ngại. Zero 9 vốn tạo nhiều ác cảm với công chúng do vướng vô số tranh cãi. Gần đây, họ cũng gần như mất tích khỏi thị trường âm nhạc.

LipB là nhóm nhạc của Ông Cao Thắng, Đông Nhi, cũng được đào tạo theo mô hình Hàn Quốc nhưng đã trải qua nhiều lần thay đổi thành viên. Tháng 8/2018, công ty quản lý xác nhận Na Whan rời nhóm.

Một năm sau, Lip B tiếp tục thay đổi thành viên bởi sự rời đi của rapper Mei. Sau đó, Liz và Rosy được thêm vào. Đến tháng 3, công ty quản lý xác nhận với Zing thành viên Yori rời nhóm. Hiện, LipB có 3 thành viên. Từ năm 2018 đến nay, Lip B chưa có thêm sản phẩm mới và ít hoạt động nhóm.