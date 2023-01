‘Cánh tay phải’ cùng Elon Musk quản lý Twitter

Ella Irwin là người đã giúp Elon Musk thay đổi hoàn toàn các chính sách an toàn và kiểm duyệt nội dung tại Twitter, bất chấp hậu quả với nền tảng và người dùng.

Trưa ngày 17/11/2022, khi các nhân viên Twitter tại trụ sở ở San Francisco có khoảng một giờ để trả lời biểu mẫu mà sếp mới đưa ra, lựa chọn giữa "sẵn sàng làm việc ở chế độ cực kỳ căng thẳng" hoặc "nghỉ việc", Ella Irwin đã xuất hiện để động viên khích lệ.

Cô là người đã được Elon Musk đề bạt vào vị trí quản lý độ tin cậy và an toàn của Twitter, bộ phận chịu trách nhiệm hạn chế các bài đăng độc hại.

Irwin khuyến khích mọi người ở lại và tìm cách làm việc với Musk, theo 3 người có mặt tại trụ sở Twitter khi đó. Mặc dù các phương pháp của Musk khác thường, nhưng nhân viên Twitter cần phải điều chỉnh và ủng hộ cách tỷ phú muốn lãnh đạo công ty, Irwin nói.

Ủng hộ Musk bất chấp hậu quả

Một số nhân viên chỉ ra một lỗ hổng lớn trong yêu cầu của Irwin. Cách Musk lãnh đạo Twitter đi ngược lại với các chính sách và quy trình đảm bảo an toàn nhằm tạo dựng niềm tin với người dùng và hạn chế nội dung độc hại.

Ella Irwin là một trong những nhân sự cấp cao đầu tiên được Musk chỉ định sau khi tiếp quản Twitter. Ảnh: LinkedIn.

Hiện tại, cách điều hành của Musk đã khiến các nhà quảng cáo lớn bỏ chạy và dẫn đến hành vi quấy rối trực tuyến với các cựu quản lý của Twitter và các cựu quan chức chính phủ Mỹ. Theo nguồn tin của Bloomberg, phần lớn nhân viên ở Twitter tìm cách thay đổi ý định hoặc hạn chế sự ảnh hưởng của sếp mới đến nền tảng, nhưng Irwin thì hoàn toàn ủng hộ Musk.

Irwin đã trở thành người phụ trách thực hiện những ý tưởng bất chợt của Musk, ngay cả khi ý tưởng đi ngược lại các chính sách an toàn của Twitter đã được thiết lập trong thập kỷ qua, theo hơn một chục nhân viên.

Kể từ khi Musk nắm quyền lãnh đạo Twitter, Irwin cũng là người đã giúp tỷ phú phá vỡ các chính sách quản lý tài khoản. Twitter dưới tay Musk và Irwin tung ra chính sách cấm quảng bá tài khoản mạng xã hội khác trên Twitter, phản ứng lại việc nhiều người dùng đăng địa chỉ "nhà mới" trên Mastodon hay Discord. Sau khi nhận phản ứng trái chiều, Twitter đã rút lại chính sách này.

Musk thường xuyên đưa ra các quyết định bất chợt, thay vì tuân thủ các chính sách đảm bảo an toàn về nội dung, chẳng hạn như quyết định mở tài khoản Donald Trump. Ảnh: Twitter.

Công ty cũng cấm tài khoản của các nhà báo đưa tin về Musk và Twitter, loại bỏ các chính sách kiểm duyệt thông tin sai lệch và cấm tài khoản các nhà hoạt động cánh tả không vì nguyên nhân cụ thể gì.

“Gần như tất cả người biết cách xây dựng hệ thống an toàn tại Twitter đã rời công ty và những người vẫn còn ở đó dường như không muốn hoặc không thể nói với sếp của họ rằng những điều ông ta yêu cầu họ làm là nguy hiểm hoặc vi phạm chính sách Twitter", Laura Edelson, nhà khoa học máy tính tại Đại học New York, người nghiên cứu về giao tiếp chính trị trực tuyến, cho biết.

Trong một email trả lời yêu cầu phỏng vấn, Irwin, 47 tuổi, cho biết bà tin rằng có "nhiều người ở Twitter hiểu cách xây dựng các hệ thống an toàn và làm việc với các hệ thống này hàng ngày".

Người toàn quyền quyết định tại Twitter

Quản lý bộ phận độ tin cậy và an toàn tại Twitter là một công việc quan trọng, vì vị trí này kiểm soát các phát ngôn trên một trong những nền tảng có ảnh hưởng nhất thế giới.

Tài khoản theo dõi chuyên cơ của Elon Musk, @elonjet, bị hạn chế hiển thị theo yêu cầu của Ella Irwin sau đó bị cấm hoàn toàn. Ảnh: Twitter.

Các quyết định của Twitter thường bị các chính trị gia và cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng, vì vậy người đứng đầu về độ tin cậy và an toàn thường phải có các tài liệu, bằng chứng và chính sách cụ thể đằng sau mỗi quyết định, một cựu nhân viên cho biết.

Nhưng bây giờ, tài liệu nội bộ cho thấy quy trình ra quyết định ở Twitter chỉ đơn giản là chỉ thị từ chủ sở hữu. Vào cuối tháng 11, tài khoản của nhà hoạt động cánh tả Chad Loder đã bị cấm. Trong hệ thống nội bộ của Twitter, ghi chú về quyết định này có nội dung đơn giản là “Đình chỉ do yêu cầu trực tiếp từ Elon Musk”, theo ảnh chụp màn hình được nhân viên chia sẻ với Bloomberg.

Vào ngày 11/12/2022, Jack Sweeney, người tạo ra bot theo dõi máy bay riêng của Musk, đã đăng một ảnh chụp màn hình cho thấy Irwin đã gửi một tin nhắn Slack chỉ đạo nhân viên hạn chế khả năng hiển thị của tài khoản bot theo dõi máy bay @elonjet.

Vào ngày 15/12, khi Twitter đình chỉ các nhà báo nổi tiếng đưa tin về Twitter và Musk, quyết định này được kèm theo ghi chú nội bộ "chỉ đạo của Ella".

Twitter từng có một nhóm, được gọi là Global Escalations Team, có thể bác bỏ quyết định của các giám đốc điều hành dựa trên chính sách của Twitter. Các nhân viên cho biết nhóm này đã bị giải thể, và không ai có thể ngăn cản các quyết định từ Irwin và Musk. Trong phản hồi qua email, Irwin nói rằng điều này "không chính xác chút nào", nhưng từ chối giải thích thêm.

Tuy nhiên, trong tháng này, Irwin xác nhận đã tiếp tục cắt giảm các nhóm kiểm duyệt nội dung toàn cầu. Trong cùng thời điểm, 2 quan chức Taliban đã có tích xanh thông qua dịch vụ đăng ký trả phí Twitter Blue.

“Có vẻ như Musk đang tìm cách lật đổ tất cả các biện pháp đảm bảo toàn đã được xây dựng", Evelyn Douek, nhà nghiên cứu tại Trường Luật Stanford, cho biết.

Nhiều người dùng và nhà quảng cáo né tránh Twitter do cách quản lý dựa trên ý thích bất chợt của Elon Musk. Ảnh: Shutterstock.

Yoel Roth, người từng giữ vị trí quản lý độ tin cậy và an toàn khi Musk tiếp quản Twitter vào cuối tháng 10, nói với New York Times rằng cách hoạt động của Twiiter hiện nay, khi mọi quyết định đều đến từ Musk, không cần đến các vị trí đảm bảo nguyên tắc tin cậy và an toàn.

Irwin từng giữ các vai trò cấp cao tại Twilio Inc. và Amazon.com Inc., nhưng trong lĩnh vực ngăn chặn hack và lạm dụng chứ không phải kiểm soát chính sách nội dung.

Một cựu giám đốc điều hành của Twitter cho biết ưu tiên của Irwin là ủng hộ Musk thay vì đảm bảo các nguyên tắc an toàn, và nền tảng này bây giờ chủ yếu phục vụ lợi ích của những người vốn đã có quyền lực và những người đồng tình với Musk.

“Các chính sách an toàn của Twitter được xây dựng để bảo vệ quyền của người dùng trên khắp thế giới, đặc biệt là những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Kể từ khi bị Musk mua lại, hành động duy nhất của công ty là bịt miệng những người chỉ trích sếp mới", cựu giám đốc điều hành cho biết.