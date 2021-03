Cảnh tắm của Lee Min Ki gây tranh cãi

Cảnh tắm của diễn viên Lee Min Ki trong phim "Oh My Ladylord" vấp phải luồng ý kiến trái chiều từ khán giả.

Tác phẩm Oh My Ladylord của đài MBC vừa lên sóng những tập đầu tiên. Lee Min Ki và Nana đảm nhận vai chính. Trong phim, Lee Min Ki vào vai Han Bi Soo, một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị với quan niệm sẽ không hẹn hò.

Nana hóa thân thành Oh Joo In, một diễn viên hài lãng mạn “không thể” hẹn hò. Hai nhân vật cuối cùng sống chung. Han Bi Soo trở thành người thuê nhà của Oh Joo In.

Cảnh tắm gây tranh cãi của Lee Min Ki trên phim.

Trong một tình huống của tập 1, Han Bi Soo và Oh Joo In bất ngờ đụng mặt trong phòng tắm. Cả hai biểu cảm sốc khi nhìn thấy đối phương. Ở phân cảnh tắm này, đoàn phim sử dụng góc máy quay từ sau lưng của Lee Min Ki. Ê-kíp đã dùng biểu tượng trái đào để che chắn vòng ba của nam diễn viên.

Sau khi phim lên sóng, khán giả tranh cãi về phân cảnh này. Nhiều ý kiến bày tỏ cảm giác khó chịu. Họ còn liên tưởng đến hành vi quấy rối tình dục.

Trước phản ứng gay gắt của người xem, nhà sản xuất Oh My Ladylord lên tiếng: "Chúng tôi sẽ có những biện pháp hợp lý để giảm thiểu sự bất tiện cho khán giả".

Theo thống kê của Nielsen Korea, phim Oh My Ladylord có rating không cao. Mức rating trung bình của tập phát sóng ngày 25/3 là 1,8-2,2 %, giảm nhẹ so với tập công chiếu trước đó.