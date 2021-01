Cảnh sát vũ trang bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất

Theo tướng Nam, trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được đảm bảo nhưng vẫn còn các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Mặt khác, các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách hoạt động phá hoại nhằm gây mất ổn định tình hình an ninh trong nước, nhất là việc kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự, gây cháy nổ, khủng bố phá hoại các cơ sở của ngành hàng không.