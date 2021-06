Cảnh sát vây nhóm 'quái xế' ở TP Thủ Đức

Chốt chặn một số ngả đường, cảnh sát vây bắt 15 trường hợp, tạm giữ 11 môtô liên quan vụ tụ tập, nẹt pô ở TP Thủ Đức.

Ngày 28/6, Cục CSGT cho biết Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã xử lý nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Nhóm này gồm 15 người đi trên 11 môtô.

Nhóm thanh, thiếu niên bị cảnh sát chặn bắt. Ảnh: H.P.

Làm việc với công an, 4 trường hợp khai nhận không tham gia trong nhóm nên cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính; 2 trường hợp điều khiển môtô không gương chiếu hậu và không giấy tờ xe; một trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển môtô và phạt tại chỗ một trường hợp đối với lỗi không có bộ phận giảm thanh.

Ngoài ra, 7 trường hợp khai nhận đã tụ tập, kích động hành vi chạy xe quá tốc độ quy định, tụ tập đông người ở nơi công cộng.

Trước đó, chiều 27/8 Công an TP Thủ Đức nhận tin báo về việc một nhóm 10-15 xe mô tô tụ tập tại khu dân cư Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức . Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã huy động 16 CSGT, 4 cảnh sát hình sự cùng Công an phường Trường Thạnh lên phương án vây bắt.

Hiện, CSGT đã bàn giao 11 trường hợp trên cho Công an phường Trường Thạnh kết hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để kiểm tra ma túy và lập hồ sơ xử lý theo quy định.