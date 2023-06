Cảnh sát vây bắt nhóm quái xế tụ tập chuẩn bị đua xe

Từ tin báo của người dân, cảnh sát đã triển khai lực lượng tiến hành vây bắt nhóm 9 thanh niên có biểu hiện tụ tập cổ vũ, đua xe.

Ngày 26/6, Công an xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đang củng cố hồ sơ xử lý 9 thanh niên vừa bị lực lượng công an xã phát hiện, chốt chặn vây bắt có biểu hiện nẹt pô, nghi vấn chuẩn bị đua xe tại khu vực đường dẫn cầu vượt - Cầu số 13, thuộc khu vực ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh.

Nhóm thanh niên được cảnh sát mời về làm việc. Ảnh: Nghiêm Túc.

Khoảng 21h ngày 25/6, công an xã nhận tin báo của người dân về việc có nhóm thanh thiếu niên tụ tập ở khu vực đường dẫn cầu vượt - Cầu số 13. Nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn đua xe, nẹt pô gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Ngay lập tức, Công an xã Tà Đảnh bố trí lực lượng chốt chặn, vây bắt. Khi phát hiện lực lượng công an, nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy tán loạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Tà Đảnh bắt giữ được 8 xe máy các loại, mời 9 thanh niên có liên quan đến Công an xã Tà Đảnh làm việc.

Các xe máy bị tạm giữ đã được thay đổi kết cấu, hình dáng, làm lại pô xe, độ máy để đạt tốc độ cao. Các “quái xế” tuổi đời còn rất trẻ, từ 15 đến 21 tuổi và có hộ khẩu tại các xã giáp ranh với Tà Đảnh.