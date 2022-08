Cảnh sát vây bắt nhóm đua xe trái phép, bốc đầu biểu diễn

Phát hiện hàng trăm "quái xế" đang tụ tập trên đoạn đường vắng chuẩn bị đua xe, biểu diễn bốc đầu, thì cảnh sát ập đến vây bắt.

Sau gần một tháng lên kế hoạch theo dõi, rạng sáng 28/8, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã ngăn chặn thành công vụ đua xe trái phép quy mô lớn trên tuyến đường ven biển Bình Châu - Bưng Riềng, tạm giữ 62 phương tiện môtô, xe máy các loại. Trong số này, nhiều phương tiện đã thay đổi đặc tính, kết cấu xe.

Tham gia cuộc ra quân lần này, lực lượng chức năng của Công an huyện Xuyên Mộc kết hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng và Kiểm lâm của địa phương. Theo thông tin từ các trinh sát, nhóm đua xe từ các nơi kéo về từ 3h để tập trung trên tuyến đường ven biển Bình Châu.

Cảnh náo nhiệt trước khi diễn ra cuộc đua xe trái phép. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi ghi hình thu thập đủ chứng cứ, đoàn công tác ra hiệu lệnh tổ chức vây bắt vào thời điểm gần 5h, khi hàng trăm xe máy đang tụ tập trên đoạn đường này biểu diễn bốc đầu xe.

Trung tá Ngô Ngọc Tùng, Phó đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Xuyên Mộc, cho biết trước đó đã cử người mật phục để quay phim, và sau đó là các lực lượng đã chốt chặn ở các đầu mà đối tượng tổ chức đua xe.

Các tổ công tác gồm có lực lượng CSGT, Công an huyện, công an tỉnh, Công an 2 xã Bưng Riềng, Bình Châu, phối hợp với các lực lượng bộ đội cùng trực tiếp vây bắt. Sau khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, các đối tượng đã chạy trốn vào rừng nguyên sinh và dưới bãi biển.

Các đối tượng viết bản tường trình.

Do đoạn đường ven biển Bình Châu - Bưng Riềng là đường độc đạo, hầu hết thanh thiếu niên tham gia đua xe và cổ vũ đua xe không có đường trốn thoát khi lực lượng chức năng đã chốt chặn cả 2 đầu đường, nên nhiều đối tượng bỏ phương tiện lại tẩu thoát.

Đến khoảng 9h cùng ngày, lực lượng công an kết hợp với cán bộ kiểm lâm mở rộng tìm kiếm trong rừng và đồi cát ven biển Bình Châu và phát hiện thêm 32 xe máy có liên quan.

Công an huyện Xuyên Mộc đang điều tra làm rõ hành vi từng cá nhân tham gia cuộc đua xe trái phép để có các hình thức xử lý phù hợp, đúng với quy định của pháp luật.